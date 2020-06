Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 12.6.: Erfolgreich führen in der Krise

Wien (OTS) - „Erfolgreich führen in der Krise“ lautet der Titel des von Michael Fröschl gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 12. Juni um 9.42 Uhr in Ö1.

Wie gut eine Firma durch die Corona-Krise kommt, hängt von vielen Faktoren ab: von der Branche, vom Produkt, von den finanziellen Reserven und wohl auch von der Größe des Unternehmens. Ein Faktor, der gerne übersehen wird, sind die Mitarbeiter und die Führungs- und Unternehmenskultur: wie geht das Management mit den Mitarbeitern um, wie wichtig ist der Firma die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten, wie motiviert ist das Team, um gemeinsam die besonderen Herausforderungen und Belastungen durch die Corona-Pandemie zu meistern. Michael Fröschl hat sich zwei Firmen angesehen, die seit Jahren viel für die Mitarbeiter tun, die vom Lehrling bis zur Führungskraft Weiterbildungen anbieten und die nun sagen: Die Krise hat uns gemeinsam sogar stärker gemacht. Die Fleischerei Radatz und der Hausbetreuer Attensam - zwei österreichische Familienunternehmen im „Saldo“-Portrait.

