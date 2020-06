MCI erneut weltweit Top 25 im U-Multirank

Good News: Renommiertes U-Multirank listet auch 2020 MCI unter die besten 25 Hochschulen der Welt | Top: Verbindung des Studiums mit Wirtschaft und Arbeitswelt

Innsbruck (OTS) - Erneut großartige Nachrichten darf die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck vermelden: Zum zweiten Mal in Folge listet das renommierte, von der Europäischen Kommission initiierte „U-Multirank“ MCI | Die Unternehmerische Hochschule® weltweit unter die 25 besten Universitäten und Hochschulen. Das begehrte Label erhält MCI in der Kategorie „Contact to Work Environment“, also die hervorragende Verbindung mit Wirtschaft und Arbeitswelt, von welcher die Studierenden und Alumni profitieren.

Dazu kommen eine Reihe weiterer hervorragend bewerteter Merkmale. So zählt das MCI hinsichtlich folgender Indikatoren zur absoluten Spitzengruppe:

Internationale Ausrichtung (Studierendenmobilität, internationale Faculty)

Studium (Studiendauer und ausgezeichnete Abschlussquote)

Regionales Engagement (regionale Förderungen)

Know-how-Transfer (private Forschungsgelder und Weiterbildung)

Bei dem im Jahr 2008 auf Initiative der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen U-Multirank handelt es sich um ein einzigartiges multidimensionales und internationales Hochschulranking. U-Multirank untersucht verschiedene Dimensionen und analysiert nicht nur große, traditionsreiche Universitäten, sondern lenkt den Fokus auch auf kleinere sowie spezialisierte Hochschulen. Die Untersuchung zeichnet sich durch einen multidimensionalen Ansatz aus und berücksichtigt neben der Auswertung von Publikations- und Patentdatenbanken und statistischen Daten auch Bewertungen von Studierenden. Insgesamt wurden die Rückmeldungen von mehr als 100.000 Studierenden zur Qualität ihrer Hochschule berücksichtigt.

Das MCI nimmt als international ausgerichtete Hochschule seit 2017 an U-Multirank teil und konnte ab dem ersten Jahr der Teilnahme hervorragende Ergebnisse und weltweite Spitzenplätze erzielen. 2020 wird das MCI zum zweiten Mal in Folge sogar unter die „Global Top 25 Performers“ gerankt.

