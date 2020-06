Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Juli 2020

Bauernmärkte finden wie gewohnt statt – auch Lieferung ist möglich! Nähere Infos auf www.einkaufsstrassen.at

-

8. Bezirk

Interessensgemeinschaft Kaufleute Lerchenfelder Straße

03.07. - 31.07. Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck findet freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche statt (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse).

Termine im Juli:

03.07.2020

10.07.2020

17.07.2020

24.07.2020

31.07.2020

9. Bezirk

Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel

02.07. - 30.07. Wochenmarkt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt statt. Es erwarten euch regionale, österreichische Produkte sowie europäische Spezialitäten. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an!

Neu: Lieferservice telefonisch unter +43 681 81 22 17 51

Schlendert über den hübschen Platz und nutzt das breit gefächerte Angebot.

Termine im Juli:

02.07.2020

09.07.2020

16.07.2020

23.07.2020

30.07.2020

19. Bezirk

IG Kaufleute der Döblinger Hauptstraße

01.07. - 29.07. Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

Termine im Juli:

01.07.2020

08.07.2020

15.07.2020

22.07.2020

29.07.2020

22. Bezirk

Stadlauer Kaufleute

03.07. - 31.07. Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

03.07., 17.07. und 31.07.: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

10.07. und 24.07.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

23. Bezirk

Geschäftsleute von Mauer

02.07. - 04.07. Schnäppchen- & Häppchen-Tage in Mauer

Komm nach Mauer zu unseren Schnäppchen- & Häppchen-Tagen! Die unterschiedlichsten Schnäppchen erwarten dich in den Maurer Handelsgeschäften. Vom Flohmarkttisch über stark reduzierte Einzelstücke bis zu Rabatte auf eine ganze Produktgruppe, hier findet jeder sein persönliches Schnäppchen!Stärke dich und genieße die Häppchen in der Maurer Gastronomie. Und wenn du schon in Mauer unterwegs bist, dann kannst du dich auch gleich über das Angebot unserer Dienstleister informieren und sie kennenlernen.



Wann: Donnerstag, 2. Juli - Samstag, 4. Juli 2020, 10-18 Uhr

Wo: 1230 Wien, weiträumig um den Maurer Hauptplatz

Web: https://www.einkaufen-in-mauer.at/

Facebook: https://www.facebook.com/EinkaufenInMauer/

Mehr Infos, Gewinnspiele und Aktionen – z. B. Online-Shops, Nahversorger und Lieferservices in eurer Nähe - unter https://www.einkaufsstrassen.at

