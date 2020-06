Meidlinger/Huemer: “Das Wiener Ausbildungspaket ist ein doppelter Gewinn“

Wien (OTS) - Waff Vorstandsvorsitzender GR Christian Meidlinger (SPÖ) und die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Barbara Huemer begrüßen das heute Dienstag von Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke präsentiere 17 Millionen schwere Wiener Ausbildungspaket. Die Stadt will damit den von der Corona Krise derzeit besonders stark betroffenen jungen Wienerinnen und Wienern ein sicheres Fundament für eine gute berufliche Zukunft geben. Für Meidlinger und Huemer ist das Wiener Ausbildungspaket ein doppelter Gewinn: “Unsere Jugendlichen erhalten eine Ausbildung als Grundlage für eine berufliche Zukunft, die diesen Namen auch verdient. Die Wirtschaft bekommt neue Fachkräfte, die sie dringend brauchen wird, wenn es wieder bergauf geht.“

Meidlinger: „Gezielte Unterstützung arbeitsloser junger WienerInnen, die nur Pflichtschulabschluss haben ist besonders wichtig.“

Meidlinger: „Die Stadtregierung mit Bürgermeister Michael Ludwig an der Spitze nimmt die Sorgen und Ängste der Wienerinnen und Wiener sehr ernst. Das Wiener Ausbildungspaket gibt den jungen Wienerinnen und Wiener in dieser schwierigen Situation nicht nur Hoffnung, sondern echte Chancen auf eine sichere Lehrstelle und auf eine Arbeit, von der sie auch leben können. Meidlinger unterstreicht dabei die Forderung des Wiener Bürgermeisters an den Bund nach einem umfassenden Arbeitsmarktpaket und insbesondere auch einem Finanzierungspaket für die überbetriebliche Lehrausbildung: “Alle Jugendlichen, die eine Lehre machen wollen, haben ein Recht auf einen sicheren Ausbildungsplatz. Wien tritt dabei in Vorlage. Hier hat aber der Bund seine Hausaufgaben zu erfüllen.“ Als besonders wichtig bezeichnete er auch die gezielte Unterstützung arbeitsloser junger WienerInnen, die nur die Pflichtschule absolviert haben, beim Nachholen des Lehrabschluss: “Im Rahmen des Ausbildungspakets ist mit Qualifikationspass und Bildungsscreening ein sehr innovatives Modell entwickelt worden. Meidlinger spricht sich auch einmal mehr für die Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus:“ Ich hoffe sehr, dass hier bald Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Menschen brauchen mehr finanzielle Sicherheit in dieser Krise.“

Huemer: „Das Wiener Ausbildungspaket schafft echte Zukunftsperspektiven für die Jugendlichen und es hilft der Wirtschaft für künftige Fachkräfte

Barbara Huemer betont: „Das Wiener Ausbildungspaket ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man Krise bekämpfen und gleichzeitig wichtige Eckpfeiler für die Zukunft einschlagen kann. Jugendliche für Zukunftsberufe zu qualifizieren, wie etwa in Gesundheit-und Pflege sowie IT, oder für gänzliche neue Berufe insbesondere in Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Klimawandel, ist auch ein wichtiger Beitrag, die Stadt insgesamt nach Corona Zukunft fit zu machen. Davon profitieren alle: Die Junge Wienerinnen und Wiener für echte Job- und Aufstiegschancen und die Wirtschaft für einen starken Wiederaufbau nach Corona. Das Wiener Ausbildungspaket ist jedenfalls eine vorbildliche Initiative, die sich gut für ein Österreich weites Modell zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eignen würde. Wenn wir die jungen Menschen gut unterstützen wollen, wird es insgesamt auch erforderlich sein, traditionelle Wege zu verlassen und Neues auszuprobieren. Mit einem speziellen Innovationstopf sollen Ideen für alternative Qualifizierungsmodelle für Jugendliche entwickelt und erprobt werden.“





