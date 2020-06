Russell Reynolds Associates stellt Amy Scissons als Leiterin des weltweiten Marketings der Firma ein

New York (ots/PRNewswire) - Russell Reynolds Associates, eine weltweit tätige Firma der Bereiche Suche und Beratung von Führungskräften, gab heute bekannt, dass Amy Scissons dem Unternehmen in der Funktion als Chief Marketing and Communications Officer beigetreten ist. Sie wird in New York arbeiten und ist zudem Mitglied des Operating Committee der Firma.

"Wir sind höchst erfreut, dass Amy Scissons Mitglied unseres leitenden Führungsteams wird", sagte Clarke Murphy, CEO von Russell Reynolds Associates. "Ihre Führungserfahrung in einer Reihe von Branchen und Regionen entspricht unserer Tätigkeit perfekt. Zudem kann sie auf außerordentliche Erfolge bei der Nutzung digitaler und herkömmlicher Plattformen zur Unterstützung der Wachstumsziele von Firmen zurückblicken."

Vor ihrem Beitritt bei Russell Reynolds Associates war Amy Scissons als Chief Marketing Officer der internationalen Region von Mercer tätig und leitete dort das Marketing der global tätigen Personalberatungsfirma in mehr als 100 Städten und 41 Ländern. Zu ihren Kompetenzbereichen gehören integrierte Marketingstrategie, Erzeugen von Nachfrage, digitales/datenbasiertes Marketing mit Fokus auf dem Kunden und die Leitung von Teams hoher Leistung.

Amy Scissons hat den Bachelor in Geschichte und den MBA der McGill University. Zudem besitzt sie ein Zertifikat in International Business der HEC Paris, war Gastdozentin der ESADE Business School und spricht fließend Englisch, Spanisch und Französisch.

Informationen zu Russell Reynolds Associates

Russell Reynolds Associates ist eine weltweit tätige Firma der Bereiche Suche und Beratung von Führungskräften. Unsere mehr als 470 Berater in 46 Niederlassungen arbeiten mit Aktiengesellschaften, Privatunternehmen und gemeinnützigen Organisationen aus allen Branchen und Regionen zusammen. Wir helfen unseren Klienten dabei, Teams umwälzender Führungskräfte zusammenzustellen, die die Herausforderungen von heute bestehen und die digitalen, wirtschaftlichen und politischen Trends vorhersehen können, welche das weltweite wirtschaftliche Klima bestimmen. Wir helfen Aufsichtsräten mit ihrer Struktur, Kultur und Effektivität und finden, beurteilen und definieren die optimale Leitung von Unternehmen. Unsere Teams bringen jahrzehntelange Erfahrung ein, um gemeinsam mit unseren Klienten deren komplexeste Führungsfragen zu lösen. Wir sind hier, um weltweit die Art der Führung zu verbessern. www.russellreynolds.com

Rückfragen & Kontakt:

Emily Heinen

Russell Reynolds Associates

212-351-2194

emily.heinen @ russellreynolds.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1177984/Russell_Reynolds_Associates.jpg

Logo - mma.prnewswire.com/media/491408/Russell_Reynolds_Associates_Logo.jpg