Arbeiten für die Neugestaltung von Nebenanlagen an der Landesstraße B 1 werden demnächst abgeschlossen

LR Schleritzko: Straßenbaumaßnahmen in Blindenmarkt und St. Georgen/Ybbsfelde sind „Schritt in die richtige Richtung“

St. Pölten (OTS/NLK) - Für die Aufschließung eines neuen Nahversorgungsmarktes am westlichen Ortsende von Blindenmarkt wurde bereits 2019 eine Linksabbiegespur im Zuge der Landesstraße B 1 errichtet. Um die Sicherheit der Bewohner der Einfamilienwohnhäuser vis à vis des Nahversorgers beim Überqueren der B 1 zu erhöhen, haben das Land Niederösterreich und die betroffenen Marktgemeinden Blindenmarkt und St. Georgen/Ybbsfelde die Errichtung einer Querungshilfe und einer Linksabbiegespur zu den Einfamilienhäusern beschlossen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 66.000 Euro, wovon rund 36.000 Euro vom Land Niederösterreich, rund 20.000 Euro von der Marktgemeinde St. Georgen/Ybbsfelde und rund 10.000 Euro von der Marktgemeinde Blindenmarkt getragen werden.

Vom Baufortschritt der Arbeiten überzeugte sich gestern, Montag, Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko: „Um die Sicherheit auf unseren Landesstraßen zu gewähren, ist es erforderlich, notwendige Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen. Mit den Straßenbaumaßnahmen an der B 1 hier in Blindenmarkt und St. Georgen/Ybbsfelde wurde wieder ein Schritt in die richtige Richtung gemacht.“

Die neue Querungshilfe ist bei Kilometer 122,95 angeordnet. Der Linksabbieger wird westlich davon errichtet, und südlich der B 1 entsteht eine „Mischfläche“ aus Zufahrten und Fußgängerflächen, die in einem Einbahnsystem geführt wird und durch Betonleitwände von der B 1 getrennt sein wird. Dadurch wird nach Fertigstellung eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit gegeben sein. Die Planung für diese Umgestaltung erfolgte durch die NÖ Straßenbauabteilung in Amstetten. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Straßenmeisterei Amstetten-Süd in Zusammenarbeit mit Bau- und Lieferfirmen aus der Region.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at, Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse