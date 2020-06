Arbeitsmarkt - Muchitsch: Regierung tut nichts, um Lehrstellenkrise zu verhindern

Arbeitslosengeld sofort erhöhen

Wien (OTS/SK) - Die Arbeitslosenzahlen sind noch immer auf einem historischen Höchststand. Derzeit sind noch um 160.000 Personen mehr arbeitslos als im Vorjahr. „Da sind Freudenmeldungen völlig unangebracht. Es gehört schnellstens das Arbeitslosengeld erhöht, damit diese Menschen nicht in die Armut abrutschen. Und die dramatische Situation bei den Jungen sollten Kurz & Co schlaflose Nächte bereiten. Es sind um 71,1 Prozent mehr Jugendliche ohne Lehrstelle als im Vorjahr. Es droht eine „Generation Corona“. Der Markt wird dieses Problem nicht allein lösen, hier braucht es dringend staatliche Maßnahmen. Im Herbst wird es durch die schlechte wirtschaftliche Lage eine Lehrstellenkrise geben. Geschätzte 7.000 bis 8.000 Lehrstellen werden fehlen. Diese Regierung macht nichts um diese Lehrstellenkrise zu verhindern“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch zu den von Arbeitsministerin Aschbacher bekannt gegebenen Daten. ****

Die SPÖ hat ein Paket vorgestellt, mit dem man der Lehrstellenkrise entgegentreten kann: Wer in der Wirtschaft nicht unterkommt, soll in einer überbetrieblichen Lehrwerkstätte oder bei Gemeinde, Land oder Bund einen Lehrplatz bekommen. „Damit bekommt jeder Jugendliche, der will, eine Lehrstelle. Damit würden 5.000 zusätzliche Lehrstellen geschaffen werden“, so Muchitsch. Zusätzlich soll die unter Schwarz-Blau abgeschaffte Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre wiedereingeführt und die unter Schwarz-Blau halbierte Lehrlingsentschädigung in Lehrwerkstätten ab dem 18. Lebensjahr wieder zurückgenommen werden.

„Die Regierung tut viel zu wenig, um die soziale und wirtschaftliche Krise einzudämmen. Die Hilfen kommen bei Menschen und Unternehmen zu spät und zu wenig an. Es müsste endlich in ein Beschäftigungs- und Investitionspaket investiert werden, um Arbeitsplätze zu schaffen“, so der SPÖ-Sozialsprecher abschließend. (Schluss) up/sl

