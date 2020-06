Causa Casinos: Stellungnahme MMag. DDr. Hubert Fuchs zum heutigen „Krone“-Artikel

Wien (OTS) - In Zusammenhang mit dem heutigen „Krone“-Artikel zur Causa Casinos hält der freiheitliche Nationalratsabgeordnete MMag. DDr. Hubert Fuchs fest: „Ich weise die darin aufgestellten pauschalen Verdächtigungen wider meine Person auf das Allerschärfste zurück. Das genannte Papier und dessen Inhalt wurden mir erstmals vor wenigen Tagen im Wege der Akteneinsicht bekannt. Ich war in die Erstellung beziehungsweise den Inhalt dieses Papiers nicht eingebunden. In keinster Weise ist aus dem Papier eine Involvierung meiner Person in irgendwelche Geldflüsse ableitbar. Es gab keinen Deal meiner Person mit der Novomatic AG oder dieser zuzurechnenden Personen. Zu keinem Zeitpunkt wurde von mir ein Vorteil gefordert, noch wurde mir ein solcher je angeboten oder versprochen. Mir wurde auch zu keinem Zeitpunkt ein Vorteil für einen Dritten angeboten, versprochen oder in Aussicht gestellt. Die ‚Krone‘ interpretiert einzelne Ermittlungsergebnisse in präjudizierender Weise.“

