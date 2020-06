VP-Neubau: Aufbruch in Wien Neubau durch mehr türkise Akzente

Christina Schlosser geht als Spitzenkandidatin im Bezirk ins Rennen

Wien (OTS) - „Für die neue Volkspartei Neubau werden die kommenden Wiener Gemeinderatswahlen eine besondere Herausforderung, zumal die derzeit stärkste Partei im Bezirk sowohl im Land als auch im Bund in Regierungsverantwortung steht. Im Gegensatz zu den Grünen stehen wir für einen ökosozialen Weg aus der derzeitigen Wirtschaftskrise - ohne einseitige und ideologisch motivierte Belastungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen“, betont Bezirksparteiobfrau Christina Schlosser, die gestern im Bezirksvorstand einstimmig zur Spitzenkandidatin für die Bezirksvertretungswahlen ernannt wurde.

„Für uns ist vollkommen klar, dass für die Menschen in den nächsten Monaten und Jahren die Themen Gesundheit und Wiederaufbau der Wirtschaft, also die Schaffung von Arbeitsplätzen, absolut im Mittelpunkt stehen – natürlich unter Berücksichtigung der aktuellen Herausforderungen im Bereich Klimaschutz. Mehr Sprühanlagen, ein teurer Pool als Sommer-PR-Gag am Gürtel und weniger Parkplätze sind definitiv nicht die richtige Antwort auf die aktuellen Probleme“, so die Spitzenkandidatin in Richtung der Grünen im Bezirk.

„Mehr „Türkis“ in Neubau heißt für uns mehr Hausverstand und weniger Ideologie bei Themen, die der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Wir wollen ein Mehr an Lebensqualität durch wirtschaftlich florierende und sichere Bezirksgrätzeln, in denen sich alle Bezirksbewohner wohlfühlen. In der Verkehrspolitik fordern wir ein Ende des Gegeneinanders Radfahrer gegen Autofahrer. Diese Politik hat sich überholt! Was wir brauchen, ist eine moderne klimafreundliche Mobilitätspolitik, die an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst wird. Die Zukunft liegt nicht im Weg zurück auf das Fahrrad sondern bei klimaschonenden Fahrzeugen bzw. im weiteren Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel bis zu den Stadtgrenzen“, so Schlosser zu ersten Positionen aus dem Wahlprogramm der ÖVP im Bezirk.



