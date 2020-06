"Team HC Strache"-Landessprecher Burgenland Herbert Adelmann: ÖVP fährt Gastronomie an die Wand

Volkspartei macht Gastronomen nun auch persönlich Konkurrenz

Eisenstadt (OTS) - Nachdem die ÖVP die Wirte mit dem Aushebeln des Epidemiegesetzes ohnehin an den Rand ihrer Existenz gebracht hat, mache die Volkspartei den Gastronomen nun auch persönlich Konkurrenz, stellte heute HC-Landessprecher im Burgenland Herbert Adelmann fest

„Ursprünglich war ja ein Grillfest der ÖVP Unterrabnitz zu Fronleichnam geplant. Da dieses abgesagt wurde, kann sich die Bevölkerung nun das Grillfleisch nach Hause liefern lassen. Gegen Bezahlung wohlgemerkt - zwar zum Selbstkostenpreis - aber dennoch ist das eine Ohrfeige für die Wirte in der Umgebung. Man kann doch den ohnehin wirtschaftlich gebeutelten Gastronomen nicht noch zusätzlich Konkurrenz machen. Lieber sollte die ÖVP an soziale Einrichtungen spenden und nicht versuchen ihre Unkosten auf dem Rücken der Wirte wieder herein zu bekommen“, so Adelmann weiter.

“Jeder der mich kennt, weiß, wie wichtig mir das funktionierende und harmonische Dorfleben ist, aber wenn die Wirte weiter im Stich gelassen werden und in weiterer Folge leider zusperren müssen, gibt es dieses Dorfleben bald nicht mehr. Daher müssen wir unsere Gastronomen unterstützen und ihnen keine Konkurrenz machen. Ganz nebenbei stellt sich mir die Frage, warum man ein politisches Grillfest absagen muss, obwohl doch Veranstaltungen mit bis zu 100 Leuten erlaubt sind", schloss Adelmann.

Rückfragen & Kontakt:

Team HC Strache – Allianz für Österreich

PR-Berater Gernot Rumpold

+43 664 465 88 55

gernot.rumpold @ teamhcstrache.at

www.teamhcstrache.at