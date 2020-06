Leiter der Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt

Leopold Schalhas übernimmt mit 1. September diese Funktion

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat die Niederösterreichische Landesregierung Leopold Schalhas mit Wirkung vom 1. September 2020 zum Leiter der Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus des Amtes der NÖ Landesregierung bestellt.

Leopold Schalhas wurde am 12. August 1970 in Amstetten geboren und lebt in Wolfpassing im Bezirk Scheibbs. Nach der Matura am Francisco Josephinum in Wieselburg absolvierte er ein Kolleg für Kunststofftechnik am TGM Wien und war nach dem Militärdienst mehrere Jahre in der Privatwirtschaft tätig. 1995 trat er in den NÖ Landesdienst ein, studierte berufsbegleitend Rechtwissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz, wo er 2007 mit der Sponsion zum Magister abschloss. Nach Tätigkeiten an den Bezirkshauptmannschaften Amstetten, Krems und Melk und als Bezirkshauptmann-Stellvertreter in St. Pölten und Amstetten war Schalhas in der Landesamtsdirektion als Koordinator für Großverfahren tätig. Mit 1. Juli 2019 wurde er zum Leiter der Abteilung Anlagenrecht bestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse