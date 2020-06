Sommerliches Wiedersehen mit „Andi & Alex“ in ORF 2!

Vier Wochen lang zeigen die Kultköche „Evergreens: Die schönsten Sommerfolgen“ ab 15. Juni

Wien (OTS) - Sommer-Kochen mit Andi Wojta und Alexander Fankhauser! Ein Wiedersehen mit den beiden Publikumslieblingen und ihren „Best of“ aus den vergangenen Outdoor-Sommern gibt es bei „Andi & Alex Evergreens: Die schönsten Sommerfolgen da capo“ ab Montag, dem 15. Juni 2020, immer werktags um 14.00 Uhr in ORF 2. Zum Auftakt der insgesamt vier Wochen starten Andi und Alex am Grill unter fachlichem Beistand von Grillmeisterin Yulia Haybäck. Zwei Wochen lang wird gemeinsam auf unterschiedlichste Arten auf den unterschiedlichsten Grillern gegrillt. Rund ums Zubereiten von Fleisch und Gemüse gibt es Tipps und Tricks für die Outdoor-Grillküche und für heiße Tage. Die anschließenden zwei Wochen bereiten Andi und Alex in ihrem Garten leichte Sommer-Rezepte zu. Dabei bekommen sie Besuch von Expertinnen und Experten wie Gärtnerin Eveline Bach sowie Weinkenner Richard Zahel. Jeder Tag steht unter einem anderen Motto: montags heißt es „Fresh & Light“, dienstags „Cool & Sweet“, mittwochs „Quick & Easy“, donnerstags „Grill & Chill“ und freitags „Pick & Nick“. Der Fokus liegt wie immer bei einfachen, leicht nachvollziehbaren und schnellen Rezepten, die Lust aufs Nachkochen zu Hause machen – wie immer garniert mit dem kultigen Schmäh der beiden Köche.

Neues von den Kultköchen: Ab Herbst 2020 laden die beiden in neuen Ausgaben von „Andi & Alex am Sonntag“ wieder heimische Lebensmittelproduzentinnen und -produzenten und Freunde in ihre TV-Küche ein und präsentieren je ein saisonales und regionales Gericht.

Die Grillgerichte der Auftakt-Woche im Überblick:

Start am Montag mit Dutch-Oven und Popcorn vom Grill (15. Juni, 14.00 Uhr, ORF 2)

Zum Auftakt präsentiert Andreas Wojta Lammstelze im Dutch-Oven mit Meersalzerdäpfeln und Salsa, Alexander Fankhauser bereitet das erste vegetarische Gericht der Woche zu: Gazpacho Andaluz mit Croutons und gegrilltem Mozzarella. Und: Grillmeisterin Yulia Haybäck lüftet das Geheimnis um Popcorn vom Grill.

Der „Smoker“ im Einsatz am Dienstag (16. Juni, 14.00 Uhr, ORF 2)

Am Dienstag präsentiert Andi gegrilltes Paradeisertatar mit Grillkäse und Basilikum, Alex wirft den Smoker an und macht „Pulled Chicken“ auf gegrilltem Sellerie.

Holzige Aromen am Mittwoch (17. Juni, 14.00 Uhr, ORF 2)

Am Mittwoch zeigt Andi, wie man Schweinsbackerl am Grill ganz unkompliziert zubereiten kann. Alex gart zarte Forellenfilets auf einem Zedernbrett und verleiht ihnen dadurch holzige Aromen.

Erdgemüse am Donnerstag (18. Juni, 14.00 Uhr, ORF 2)

Am Donnerstag steht „Erdgemüse“ – also verschiedene Karotten- und Rübensorten – raffiniert gewürzt mit Macadamianüssen und Macadamiaöl, auf Andis Speiseplan, während Alex sein berühmtes Kalbstatar diesmal am Grill gemeinsam mit der Grillmeisterin Yulia Haybäck ganz kurz angrillt.

Süßes vom Grill am Freitag (19. Juni, 14.00 Uhr, ORF 2)

Am Freitag grillt Andi zum Ausklang des „Frisch gekocht“-Grillspecials Roastbeef mit Rahmerdäpfeln und Ratatouille. Alex kümmert sich um die Nachspeise und zeigt ein Waffelrezept für den Grill mit frischen Früchten.

Das Wiedersehen mit Andi und Alex kann man auch online genießen: Auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) werden die Sendungen nämlich als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Wer die Rezepte nachkochen bzw. -grillen will, der findet sie auf ORF extra (https://extra.ORF.at). Darüber hinaus können Fans von Andi & Alex bei einem Gewinnspiel einen handsignierten Kochlöffel gewinnen.

