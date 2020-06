Jungbauern: Mehr Nachhaltigkeit für eine sichere Zukunft

Neue Online-Kampagne zeigt Vielfalt der heimischen Landwirtschaft

Wien (OTS) - "Unsere Jungbäuerinnen und Jungbauern leisten tagtäglich beste Arbeit, jeder auf seine ganz persönliche und individuelle Art. Sie sind wahre Allrounder. Sei es am Acker, im Stall oder auch im Wald - sie arbeiten nachhaltig und mit Leidenschaft. Damit garantieren sie die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft. Wir Jungbauern denken heute schon an morgen. Durch nachhaltige Bewirtschaftung leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz und sichern so unsere Lebensgrundlage. Genau das wollen wir mit unserer nunmehr gestarteten Online-Kampagne aufzeigen", berichtet Franz Xaver Broidl, Bundesobmann der Österreichischen Jungbauernschaft.

Damit auch die nächste Generation noch Bäuerin und Bauer werden kann

In der Landwirtschaft wird auch in Krisenzeiten die tägliche Arbeit unverändert fortgesetzt. Die Handgriffe von heute sichern die Lebensmittel von morgen. Dabei steht bei den Jungbauern aber vor allem ein Gedanke im Vordergrund: So zu wirtschaften, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch die Chance haben, Bäuerin oder Bauer zu werden. Das zeigt die Kampagne "Jungbauern denken an die Zukunft" auf.

Vom Vorarlberger Schafmilchbauern bis zur burgenländischen Winzerin

"Mit unserer Kampagne holen wir jene vor den Vorhang, die tagtäglich in der Produktion unserer Lebensmittel arbeiten und somit nicht nur die Versorgung sicherstellen, sondern auch das Klima schützen. Unsere Jungbauern erzählen von ihrem persönlichen Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Bewirtschaftung", so Broidl. Die Kampagne zeigt zudem die Vielfalt der heimischen Landwirtschaft - vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. "Mit authentischen Portraits und Geschichten wollen wir zeigen, welche Personen und Ideen hinter den Lebensmitteln in den heimischen Regalen stehen", erklärt Pia Eßl, Generalsekretärin der Jungbauernschaft.

Einen Blick über den Tellerrand wagen

"Unsere Kampagne soll die Konsumenten zum Nachdenken anregen und auffordern, im wahrsten Sinne des Wortes einen Blick über den Tellerrand und hinter die Kulissen der heimischen Lebensmittelproduktion zu werfen. Wir Bauern leisten bereits einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen und vor allem auch klimaschonenden Lebensmittelproduktion. Nun sind die Konsumenten am Zug", empfehlen Eßl und Broidl den Griff zu regionalen Lebensmitteln.

Die Kurzvideos der Jungbauernschaft werden ab heute auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert und sind unter https://www.facebook.com/jungbauernschaft/ abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pia Eßl, BSc

Generalsekretärin der Österreichischen Jungbauernschaft

Brucknerstraße 6/3, 1040 Wien

Tel.-Nr.: 01/505 81 73-23, Mobil: 0664/42 14 775

E-Mail: essl @ jungbauern.at

www.jungbauern.at