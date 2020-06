50 Jahre „Tatort“ – Ihr Wunsch-„Tatort“ im ORF-Sommerprogramm und Dakapo für Austro-Classics

Online-Voting ab 14. Juni und On-Air-Programm ab 20. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Während die Dreharbeiten zum neuesten Austro-„Tatort – Unten“ endlich wieder auf Hochtouren laufen, geht es für Publikumsliebling Harald Krassnitzer ab 20. Juni 2020 noch einmal zurück an den Start. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Kultkrimireihe stehen ab dann zehn Wochen lang jeweils Samstag im zweiten Hauptabend die allerersten Fälle von Chefinspektor Moritz Eisner auf dem Programm von ORF 2. Den Anfang macht der Fall „Nie wieder Oper“ (20. Juni, 22.10 Uhr; ORF-Premiere: Jänner 1999), in dem die Spurensuche in die scheinbar heile Welt eines Seniorenheims führt und es die kriminellen Machenschaften der Heimleitung aufzudecken gilt. Außerdem erwarten das Fernsehpublikum Dakapos von u. a. „Absolute Diskretion“ (27. Juni, 22.10 Uhr), „Passion“ (4. Juli, 22.00 Uhr), „Der Millenniumsmörder“ (11. Juli, 22.45 Uhr) und „Böses Blut“ (18. Juli, 22.40 Uhr).

Darüber hinaus gibt es eine zweite „Tatort“-Geburtstagsaktion zum 50-jährigen Jubiläum – den Wunsch-„Tatort“ als große Sommer-Aktion. Fans und alle, die es noch werden wollen, haben die Möglichkeit, ihr „Tatort“-Programm an elf Sonntagen von 21. Juni bis 30. August (jeweils 20.15 Uhr, ORF 2) wöchentlich selbst zu bestimmen. Vortingstart ist der 14. Juni. Zur Auswahl stehen 50 besonders erfolgreiche und beliebte Filme der vergangenen 20 Jahre mit 30 Ermittler/innen-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die „Tatort“-Hit-Liste

Die Hit-Liste der 50 zur Wahl stehenden Wunsch-Folgen für das Voting-Event lässt Kult-Fälle wieder aufleben, Legenden noch einmal auf Spurensuche gehen und die neuesten Fälle Revue passieren. Und weil auch das österreichische Erfolgsduo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser beim deutschsprachigen Publikum für Topquoten sorgt, dürfen im Voting zwei ORF-Erfolgs-„Tatorte“ nicht fehlen: Mit dabei sind Sabine Derflingers Grimme-Preis-gekrönter Fall „Angezählt“ und Christopher Schiers Krimi „Die Faust“, der bei seiner Erstausstrahlung 2018 sogar ein All-Time-High in Deutschland erzielte. Die Liste aller 50 Filme ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Das Wunsch-„Tatort“-Voting

Die Stimmabgabe erfolgt online unter https://extra.ORF.at/. Das Voting für den ersten Wunsch-„Tatort“ beginnt am Sonntag, dem 14. Juni, um 21.45 Uhr, und endet am Donnerstag, dem 18. Juni, um 23.59 Uhr. Die „Tatort“-Folge, für die die meisten Stimmen abgegeben worden sind, ist am Sonntag, dem 21. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen. Direkt nach der Ausstrahlung beginnt das Voting für den zweiten Wunsch-„Tatort“ am darauffolgenden Sonntag von Neuem. Die Abstimmung startet wieder von Null, die abgegebenen Stimmen aus der Vorwoche werden für den nächsten Wunsch-„Tatort“ also nicht mitgezählt. Der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August 2020 zu sehen sein. Das Ergebnis der Wahl, die wöchentlichen „Tatort“-Lieblinge, werden immer freitags – vor dem jeweiligen Ausstrahlungstermin – in „Studio 2“ (17.30 Uhr, ORF 2) sowie online unter https://extra.ORF.at/ und in einem On-Air-Trailer bekanntgegeben.

