Henkel versorgt TU-Wien mit Loctite-Klebstoff

Produktion von Gesichtsschutzvisieren gestartet

Wien (OTS) - Kürzlich wurde am Institut für Fertigungstechnik und Photonische Technologien (IFT) der Technischen Universität (TU) Wien die Produktion von 3.000 Stück Gesichtsschutzvisieren in Angriff genommen. Henkel unterstützt diese Eigeninitiative der IFT-Mitarbeiter mit dem Zwei-Komponenten-Sofortklebstoff LOCTITE 3090.

Der Klebstoff wird dazu eingesetzt, das transparente Frontschild des Visiers mit einem Schaumstoff zu verkleben. Das Gesichtsschutzvisier ist besonders leicht, es wiegt nur 25 g, und zeichnet sich durch einen hohen Tragekomfort aus. Dem Produktionsstart ging ein Test mit Musterteilen im Klebstofflabor von Henkel in Wien voraus, bei dem sich sehr schnell der Zwei-Komponenten-Klebstoff LOCTITE 3090 als beste Lösung zeigte. Henkel stellte daraufhin umgehend 130 Produktmuster zur Verfügung.

„Als Weltmarktführer bei Klebstoffen haben wir für alle Klebe-Herausforderungen eine Lösung parat“, erklärt Mag. Barbara Hösch, Market Strategy Austria & Slovenia Adhesive Technologies Henkel CEE. „Für uns ist es selbstverständlich, unsere Kunden und Partner bestmöglich mit Know-how und individuellen Produktlösungen zu unterstützen – speziell in diesen herausfordernden Zeiten. Wir freuen uns, nun auch einen solidarischen Beitrag für die Sicherheit und Gesundheit der TU Wien-Belegschaft leisten zu können.“

Die Gesichtsschutzvisiere werden von den IFT-Mitarbeitern aus einer Eigeninitiative heraus hergestellt und für die Belegschaft der TU Wien kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Osteuropa-Zentrale von Henkel befindet sich in Wien. Das Unternehmen hält in der Region eine führende Marktposition in den Geschäftsbereichen Laundry & Home Care, Adhesive Technologies und Beauty Care. In Österreich gibt es Henkel-Produkte seit 134 Jahren. Am Standort Wien wird seit 1927 produziert. Zu den Top-Marken von Henkel in Österreich zählen Blue Star, Cimsec, Fa, Loctite, Pattex, Persil, Schwarzkopf, Somat und Syoss.

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine über 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Henkel einen Umsatz von über 20 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert.

