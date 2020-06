FPÖ – Hofer: Afghanischer Messerstecher gehört sofort abgeschoben

Wien (OTS) - Schockiert über das skandalös milde Urteil für einen afghanischen Messerstecher zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer. Der Afghane hatte zwei junge Mädchen belästigt und anschließend einen den Teenagern zu Hilfe kommenden Jogger niedergestochen und schwer verletzt. „Dieser Asylant hat jegliches Recht auf Schutz in Österreich verloren und gehört sofort in seine Heimat abgeschoben. Es darf nicht sein, dass die österreichischen Steuerzahler auch noch für die Kosten der Haft in Österreich aufkommen müssen“, so Hofer.

