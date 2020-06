ERIGrid 2.0 ermöglicht Open-Access für Forschung an der Energiesysteminfrastruktur

AIT SmartEST-Labor ist Teil von ERIGrid 2.0 und bietet jungen Forschenden und Ex-pert*innen einen freien physischen und virtuellen Zugang

Wien (OTS) - ERIGrid 2.0 öffnet und erweitert, aufbauend auf seinem gleichnamigen erfolgreichen Vorgängerprojekt, die Forschungsdienste und -instrumente seiner Infrastrukturen, die nun auch für externe Benutzer*innen geöffnet werden. Das Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology leitet das europäische Konsortium innovativer Forschungs- und Entwicklungslabors, das jungen Forschenden und Expert*innendie Forschungsinfrastruktur der ERIGrid-Partner für die Entwicklung, Erprobung und Validierung moderner Stromversorgungssysteme, die Integration erneuerbarer Energien, die Digitalisierung der Netze und intelligente Energiesysteme anbietet. Das Projekt basiert auf ganzheitlichen, cyber-physischen Validierungen des Energiesystems, die auch in virtuellen Umgebungen durchgeführt werden können. Der Zugang wird von 2020 bis 2024 gewährt.

Open-Access bietet neue Chancen für Forschende und Expert*innen aus der Industrie



Die aktuelle Transformation und Digitalisierung des Energiesystems bei gleichzeitiger Gewährleistung der Versorgungssicherheit erfordern neue Ansätze für die Umwandlung, Speicherung und Verteilung von Energie in verschiedenen Bereichen.

„ERIGrid 2.0 öffnet sozusagen die Türen der besten Forschungsinfrastrukturen Europas für junge Forscherinnen und Forscher, um die Entwicklung und Validierung von neuartigen Ansätzen und Konzepten für das integrierte Energiesystem der Zukunft voranzubringen“, erklärt Thomas Strasser, Privatdozent und Senior Scientist am Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology und Koordinator von ERIGrid 2.0. „Sie bekommen im Zeitraum von April 2020 bis September 2024 einen gebührenfreien physischen und virtuellen Zugang für ihre Forschungsaktivitäten. Ein weiterer wichtiger Beitrag des Projekts ist die Aus- und Weiterbildung, um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Labore und Infrastruktureinrichtungen auszubilden“, so Strasser.



AIT SmartEST-Labor ist Teil von ERIGrid 2.0



Mit dem SmartEST (Smart Electricity Systems and Technologies) Labor verfügt das AIT über eine in Europa einzigartige Entwicklungsplattform für Smart Grid Technologien und System-architekturen. Hier werden Lösungen und Produkte von Industriepartnern getestet, aber auch AIT-Innovationen entwickelt, die später in den Markt übergeleitet werden. Elektrische Energies-peichersysteme und deren aktuelle und zukünftige Aufgaben im Energiesystem zählen gegenwärtig zu nachgefragten Technologien. Für das Projekt ERIGrid 2.0 sind Controller und Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Anwendungen und die Simulation von Smart Grid und Smart Energy Systems Szenarien (Sektorkopplung) von besonderem Interesse.



Über das Projekt

ERIGrid 2.0 (European Research Infrastructure supporting Smart Grid and Smart Energy Systems Research, Technology Development, Validation and Roll Out – Second Edition) unter der Leitung des AIT Austrian Institute of Technology setzt sich aus 20 Innovationspartnern aus 13 europäischen Ländern zusammen, um eine transnationale Plattform zum Nutzen von Forschung, Industrie und Netzbetreibern zu bilden. https://erigrid2.eu/



