Mandl zu AUA: Flughafen Klagenfurt muss Betrieb wieder aufnehmen!

Neustart der AUA muss auch für die Klagenfurt-Verbindungen gelten, verlangt der WK-Präsident: „Der Lebensstandort Kärnten braucht den Airport!“ Rückerstattung für Reisebüros gefordert.

Klagenfurt (OTS) - Nach der gestern verkündeten Einigung mit der Lufthansa nimmt die AUA am 15. Juni nach fast drei Monaten Pause den Betrieb wieder auf. Medienberichten zufolge sollen in den ersten Wochen von Wien aus 37 Destinationen angeflogen werden. „Ich freue mich, dass es der Bundesregierung gelungen ist, die AUA und den Flughafen Wien langfristig abzusichern. Ich erwarte mir aber auch, dass damit auch der innerösterreichische Flugverkehr wieder aufgenommen wird. Der Lebensstandort Kärnten braucht den Airport und die Anbindung an internationale Hubs“, erklärte heute dazu Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl. Aus wirtschaftlicher Sicht, im Interesse des Tourismuslandes, aber auch als identitätsstiftende regionale Infrastruktur sei der Flughafen Klagenfurt und seine Einbindung in das Streckennetz der AUA unverzichtbar.

Eine rasche Lösung müsse es nach der Einigung auch in der Frage der geleisteten Anzahlungen von Reisebüros geben. Mandl: „Hier wurden rund 200 Millionen Euro von den heimischen Reisebüros für später wegen der Coronakrise abgesagte Flüge angezahlt und von der AUA einbehalten, obwohl die Reisebüros ihrerseits die Anzahlungen der Kunden rückerstattet haben. Dieses Geld muss unverzüglich an die Reisebüros zurückfließen, deren Lage wegen der anhaltenden Reisebeschränkungen ohnehin schwierig genug ist.“

