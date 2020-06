Besuchsbereitschaft für Großveranstaltungen mit durchwachsener Prognose

Eventbereich braucht neue Formate als Antwort auf die Krise.

Wien (OTS) - Den gesamten Bereich der Live-Kommunikation bzw. Event- und Veranstaltungssektor hat die Corona-Krise Mitte März jedenfalls von einem Tag auf den anderen auf Null gestellt. Der Weg zurück erfolgt nun schrittweise: Seit 29. Mai sind Veranstaltungen sowohl in- als auch outdoor mit bis zu 100 Personen gestattet, ab 1. Juli mit bis 250 Personen. Ab 1. August sind etwa Veranstaltungen mit bis zu maximal 1.150 Personen im Freien möglich – jedoch nur unter Auflagen. Echte Großveranstaltungen, wie etwa Großkonzerte, Sportveranstaltungen mit Massenpublikum oder Festivals, werden auch noch länger nicht stattfinden können. Aktuelle Umfragedaten zeigen, dass aufgrund der aktuellen Situation auch die Besuchsbereitschaft von größeren Veranstaltungen verhalten bleiben wird.

Bei einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstitutes Marketagent im Auftrag der Cayenne Marketingagentur gaben zwar rund 40% der Befragten an, dass sie eine kleine Indoor-Veranstaltung „auf jeden Fall” oder „eher” besuchen würden, bei Freiluftveranstaltungen bis zu 100 Personen sind es sogar knapp über 47%. Bei Veranstaltungen mit 1.000 oder mehr Personen liegt der Wert dagegen nur bei 13,8% bei Indoor-Veranstaltungen bzw. 16,2% bei Freiluftveranstaltungen. Mehr als 60% wollen Großevents im Freien über 1.000 Personen „eher nicht” bzw. „auf gar keinen Fall” besuchen, Indoor-Events schließen sogar 70% bis auf Weiteres aus. Selbst in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen geben 65% an, Veranstaltungen über 1.000 Personen "eher nicht" bzw. "auf gar keinen Fall" besuchen zu wollen.

Neue Eventformate schaffen emotionalere Komponente als bisher.

Digitale Live-Marketing-Formate machen es jedoch auch mitten in der Krise möglich, die definierten Zielgruppen direkt zu erreichen. Interaktive Einzelmodule - etwa Live-Streaming, Online-Schnittstellen, Umfragen, Quizspiele, Twitter- oder Facebookwalls - wurden bisher schon in die Dramaturgie größerer Events integriert. "Unsere Branche muss sich verstärkt auf vollständige Hybrid-Events einstellen, mit denen über digitale Kanäle die Zielgruppe begeistert wird bzw. auch direkt Feedback-Kanäle und Shopping-Schnittstellen geöffnet werden. Diese neue Form eines emotionalen Live-Erlebnisses wird auch in Zukunft - selbst nach Ende der Corona-Krise - aufgrund der aktuellen Erfahrungen verstärkt nachgefragt werden!", ist Wolfgang Übl, Gesellschafter der Cayenne Marketingagentur, überzeugt.

"Diese Absichten der Bevölkerung bedeuten jedenfalls nicht, dass nun auch weiterhin mit Liveformaten gegeizt werden soll - im Gegenteil: Durch digitale bzw. hybride Eventformate lassen sich Reichweite, Interaktivität und Kommunikation multimedial wesentlich erweitern und ermöglichen es den Teilnehmern sich auch live einzubringen. Dadurch schaffen diese Formate auch eine weit emotionalere Komponente als bisher!", sieht Übl auch positive Aspekte der aktuellen Krise.

