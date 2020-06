Schladming-Dachstein: Kulinarischer Hochgenuss kehrt zurück auf die Berge

Steirische Urlaubsregion und Starkoch starten wieder das Projekt “Almkulinarik by Richard Rauch" / Auf 14 Almen wird im Sommer je ein spezielles Almhütten-Gericht serviert

Schladming (OTS) - Der Tourismus läuft wieder Schritt für Schritt an und mit dem nahenden Sommer erreichen auch heuer wieder besondere kulinarische Hochgenüsse die Berge der Urlaubsregion Schladming-Dachstein. Der aus der deutschen TV-Kochsendung “Küchenschlacht” und aus der täglichen ORF-Sendung „Schmeckt perfekt“ bekannte Starkoch Richard Rauch bringt erneut sein außergewöhnliches Projekt in die Steiermark: Unter dem Titel “Almkulinarik by Richard Rauch” wird auf 14 ausgewählten Hütten entlang der genussvollen Wanderwege und Bikerouten der Region Schladming-Dachstein je ein speziell interpretiertes Gericht serviert. Rauch wurde im Vorjahr vom Restaurantführer “Gault Millau” mit einer vierten Haube ausgezeichnet.



Alle Infos und Gerichte online auf www.schladming-dachstein.at/almkulinarik



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein



Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse @ schladming-dachstein.at