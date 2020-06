Jetzt NEU: Picknicken am Cobenzl!

Picknick-Genussboxen mit edlen Tropfen und österreichischen Schmankerln – klassisch und veggie!

Wien (OTS) - Ab Donnerstag, 11. Juni 2020 laden das Weingut Cobenzl und impacts Catering bei Schönwetter zum „Genuss am Cobenzl“. Nachhaltige Picknick-Boxen voller österreichischer Delikatessen und edler Tropfen vom Weingut Cobenzl locken zum entspannten Genießen mitten in die Wiener Weinberge. Von Freitag bis Sonntag und an Feiertagen kann jetzt den ganzen Sommer lang mitten im Grünen geschlemmt werden – Wurstsalat, Käsespezialitäten, Speck, Aufstriche, Gourmetschinken, Hauswürstel, frisches Brot uvm. warten auf hungrige Gäste! Natürlich mit viel Platz, noch mehr frischer Luft und den schönsten Sonnenuntergängen in ganz Wien!

Das Weingut Cobenzl zählt zu den bedeutendsten Wiener Weinbaubetrieben und ist seit über 110 Jahren im Besitz der Stadt Wien. Auf rund 60 Hektar werden in Grinzing, am Nussberg und am Bisamberg herausragende Qualitätsweine gekeltert. Weltberühmt ist der Wiener Gemischte Satz DAC, der selbstverständlich auch Teil der impacts Picknick-Box ist.

Sommer-Wohlfühl-Ambiente

Die „Genuss am Cobenzl“-Basis bildet die impacts Picknick-Hütte, umringt von einer grünen Wiese zum authentischen Picknick im Gras. Alternativ laden zahlreiche Heurigen-Garnituren in den Weinbergen die Gäste zum entspannten Genießen ein. Freunde und Familien können hier eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und bei regionalen Köstlichkeiten den wunderschönen Ausblick auf Wien genießen. Absolutes Sommer-Wohlfühl-Ambiente ist garantiert – natürlich sicher und hygienisch dank nachhaltigen Toiletten und Wasch-Stationen inkl. Desinfektionsmittel.

Spontan genießen oder einfach vorbestellen

Eine Auswahl an kalten, saisonalen Wiener Speisen, gekühlte Weine und Schaumweine vom Weingut Cobenzl, sowie alkoholfreie Getränke werden in der impacts Picknick Hütte zum Verkauf angeboten. Besucher können aber auch online auf www.impacts.shop Picknick-Boxen vorbestellen, natürlich mit nachhaltigem Mehrweggeschirr, Glasflaschen und gut gekühlten Thermoboxen. Besonderer Service: Bei Onlinebestellung werden automatisch Plätze an den Tischen mitreserviert!

Classic Picknick-Box

köstlicher Wiener Wurstsalat

saftiger Schweinsbraten, Wurzelspeck, Hauswürstel, Kampalter Schinkenspeck, steirischer Gourmetschinken, Emmentaler & Bergkäse

selbstgemachter Liptauer & Grammelschmalz

frisch gebackenes Roggenbaguette (BIO)

hausgemachte Nusspotitze (BIO)

Besteck und Gläser

0,75l Glasflasche Wiener Gemischter Satz DAC vom Weingut Cobenzl

0,75l Mehrweggebinde Vöslauer Mineralwasser prickelnd





Veggie Picknick-Box

Gurken-Feta Salat mit Dille und Minze

Melone und Mozzarella mit Zitronenmelisse-Pesto

Rohkost, Oliven & Falafel

selbstgemachter Topfen-Kräuteraufstrich & Hummus

frisch gebackenes Roggenbaguette (BIO)

hausgemachte Nusspotitze (BIO)

Besteck und Gläser

0,75l Glasflasche Wiener Gemischter Satz DAC vom Weingut Cobenzl

0,75l Mehrweggebinde Vöslauer Mineralwasser prickelnd





GENUSS AM COBENZL

Öffnungszeiten

Freitag und Samstag 14:00 bis 23:00 Uhr

Sonntag und Feiertag 11:00 bis 20:00 Uhr

Infos & Bestellung der Picknick-Boxen

www.impacts.shop

Kontakt & öffentliche Anfahrt

Die Genuss am Cobenzl Fläche befindet sich rechterhand zwischen der Höhenstraße und Oberer Reisenbergweg unterhalb der Cobenzl-Aussicht. Genuss-am-Cobenzl-Hotline: +43 664 118 4216

Mit den Öffis gut erreichbar: Bus 38A von Heiligenstadt bzw. von Grinzing, Haltestelle „Cobenzl Parkplatz“. Ab dort zu Fuß noch wenige Meter Richtung Höhenstraße/Oberer Reisenbergweg.

Was passiert bei Schlechtwetter?

Bei Schlechtwetter können Gäste, die Picknick-Boxen vorbestellt haben, holen ihre Speisen trotzdem abholen und schlemmen Zuhause im Trockenen. Die Abholung des Leerguts übernehmen die KollegInnen von webrestaurant.at.

Zeiten für die Schlechtwetter-Abholung

Freitag und Samstag: 14:00 – 15:30 Uhr

Sonntag und Feiertag: 11:00 – 12:30 Uhr

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Ulrike Heller-Macenka

Kommunikation & Presse

Weingut Wien Cobenzl

1190 Wien, Am Cobenzl 96

Telefon +43 1 320 58 05

ulrike.heller-macenka @ wien.gv.at

weingutcobenzl.at



impacts Cateringsolutions GmbH

Felix Fichtner

Felmayergasse 2 | A-1210 Wien | www.impacts.at

Email: fichtner @ impacts.at

Telefon: +49 179 684 1680