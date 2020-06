Wirtschaftsministerin Schramböck überreichte Ehrenzeichen an Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck überreichte am Montag im Rahmen eines kleinen Festaktes im Wirtschaftsministerium Ehrenzeichen und Dekrete an Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft. Mit der Übergabe der Auszeichnungen erfahren die außerordentlichen Leistungen der Geehrten eine offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich. „Ich gratuliere Ihnen herzlich und danke für Ihren besonderen Beitrag zum Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes“, so Wirtschaftsministerin Schramböck zu den Geehrten aus verschiedenen Bereichen der österreichischen Wirtschaft.

Im Detail erhielten:

Das Große Silberne Ehrenzeichen

• Mag. Klaus HÜBNER, Ehemaliger Präsident der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Wien

Das Große Ehrenzeichen

• Mag. Michaela NOVAK-CHAID, Geschäftsführerin der Apple GmbH, ehemalige Geschäftsführerin der HP Austria GmbH in Wien

• Sonja SARKÖZI, Vorsitzende des Vorstandes der Sberbank Europe AG in Wien

• Mag. Alexander TREMMEL-SCHEINOST, Geschäftsführender Gesellschafter der SKB Industrieholding GmbH in Schwechat

Das Goldene Verdienstzeichen

• Kommerzialrat f.d. Statistik Ing. Georg PAUCEK, CMC, Geschäftsführer der MEDICON Medical Consulting e.U. in Wien

Das Silberne Verdienstzeichen

• Thomas HOFER, BEd, Nationaler Experte für „Skills Austria“

Den Berufstitel Kommerzialrätin/Kommerzialrat

• Mag. Monika UNTERHOLZNER, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen GmbH

• Ing. Marcus MARTSCHITSCH, Obmann der Fachgruppe Steiermark der Fahrschulen

• Baurat h.c. Dipl.-Ing. Dr. Rainer PAWLICK, Innungsmeister der Landesinnung Bau der Wirtschaftskammer Wien

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des BMDW unter www.bmdw.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at