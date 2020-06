WK Wien: Rettung der Austrian Airlines ist großer Erfolg für den Wirtschaftsstandort

Ruck erfreut über Verhandlungsergebnis: „Standortgarantie sichert Wiens Drehkreuzfunktion“ – Biach: „Rettung des Home-Carriers ist ein gutes Geschäft“

Wien (OTS) - Hocherfreut ist man in der Wirtschaftskammer Wien, ob des Verhandlungserfolgs um die Rettung der Austrian Airlines. Für Österreich, insbesondere die Metropolregion Wien ist ein starker Home-Carrier am Flughafen ein notwendiger Bestandteil der mobilen Infrastruktur. Deshalb haben sich WKW-Präsident Walter Ruck und der Wiener Standortanwalt Alexander Biach in Allianz mit dem Flughafen-Vorstand seit Wochen für die Rettung der Austrian Airlines mit Erfolg stark gemacht.

„Ohne einen starken Home-Carrier wäre es nicht mehr möglich, die internationale Drehkreuzfunktion Wiens aufrecht zu erhalten. Die Folge wäre eine schmerzhafte Abwanderung wichtiger Betriebe, der Verlust von Arbeitsplätzen und ein harter Rückfall im internationalen Standortwettbewerb. Jetzt schaut es aber nach einer sicheren Landung aus. Die Wiener Wirtschaft bedankt sich dafür bei Bundesregierung und Lufthansa“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. Ruck weiter: „Besonders wichtig ist auch die Standortgarantie von zehn Jahren und die damit einhergehende Absicherung der Ost- und Südosteuropa-Headquarters in Wien. Damit gibt es mit dieser Vereinbarung nur Gewinner.“

Zwt.: Berechnungen des Standortanwaltes

Der Wiener Standortanwalt Alexander Biach hat vor einigen Wochen bereits die volkswirtschaftlichen Effekte der Austrian Airlines in seiner Home-Carrier-Funktion berechnet. Österreichweit macht der Beitrag des Home Carriers Austrian Airlines zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) rund 2,7 Milliarden Euro aus, sichert knapp 18.000 Arbeitsplätze und bringt fast eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben. Allein durch den Kongresstourismus bringt die AUA dem Bruttoregionalprodukt (BRP) 221 Millionen Euro, sichert rund 2.400 Arbeitsplätze und bringt mehr als 140 Millionen Euro an Steuern und Abgaben. „Unsere Berechnungen zeigen auf einen Blick, dass die Rettung der Austrian Airlines standortpolitisch alternativlos ist. Und ich freue mich, dass wir mit unserer volkswirtschaftlichen Analyse Fakten schaffen konnten, die nun zu diesem erfreulichen Ergebnis führen“, sagt Biach.

Die gesamte Analyse des Wiener Standortanwaltes rund um die Rettung der Austrian Airlines finden Sie unter https://www.wko.at/site/standortanwalt-wien/Berichte.html

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Christian Wenzl

Presse und Newsroom

01 51450 1585

christian.wenzl @ wkw.at

wko.at/wien/presse