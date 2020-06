Konzerte unter besonderen Vorzeichen

Live-Veranstaltungen in St. Pölten und Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - In St. Pölten wird das Kulturprogramm auf der STP-Stage des Auto Kunst Kinos am Freigelände des VAZ am Freitag, 12. Juni, mit Martin Rotheneder fortgesetzt, der im Zuge seines Projekts „Soulitaire“ ab 20 Uhr folkig-soulige Popsongs zu Gehör bringt. Am Samstag, 13. Juni, präsentiert sich dann ab 20 Uhr der Mundart- und Reggaesänger Lukascher „Reggaeonal“, ehe am Sonntag, 14. Juni, der Kinderliedermacher Bernhard Fibich ab 16 Uhr mit „Anna hat Geburtstag“ für Kurzweil und Spaß sorgt. Die Kapazität liegt bei bis zu 250 Autos pro Vorstellung; Tickets ausschließlich online unter www.megaplex.at/inhalt/autokino. Nähere Informationen unter 02742/714 00.

In Baden findet am Freitag, 12. Juni, vor Gehrers Matchball, dem Tennisstüberl der Veranstaltungs- und Sporthalle Baden, ein Jazzheuriger statt, bei dem ab 19.30 Uhr die Hot Potatoes Diexieland Stompers aufspielen. Das Open-Air-Konzert findet nur bei Schönwetter statt; bei Schlechtwetter wird auf Freitag, 19. Juni, verschoben. Die Besucherzahl ist gemäß aktueller Covid-19-Verordnung limitiert; Eintritt: freie Spende. Reservierungen unter 02252/802 75; nähere Informationen unter 0699/10 31 17 26 und www.projazz.at.

Am Samstag, 13. Juni, folgt ab 10.30 Uhr beim Thermenrestaurant Baden auf dem Vorplatz der Römertherme das erste Badener „Jazzfrühstück“. Das Sandor Rigo Quartett präsentiert dabei Jazz sowie klassische, zeitgenössische und World Music. Nur bei Schönwetter; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen und Reservierungen unter 0664/562 91 08.

