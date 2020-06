Arbeiten an Landesstraße L 59 südlich von Karlstein an der Thaya haben begonnen

Umleitung eingerichtet

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße L 59 wird im Bereich „Holzgraben“ südlich von Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ausgebaut. Landtagspräsident Karl Wilfing überzeugte sich kürzlich bei einem Lokalaugenschein über den Stand der Bauarbeiten. Die Planung erfolgte durch die Straßenbauabteilung in Waidhofen an der Thaya. Durch die Bereitschaft der Grundanrainer, die für den Bau benötigten Grundstücksflächen zur Verfügung zu stellen, kann der Ausbau realisiert werden.

Um die den heutigen Verkehrsstandard entsprechenden Kurvenradien zu ermöglichen, ist es im Vorfeld erforderlich, in den Verbreiterungsbereichen auf Grund der Hanglage neben der Fahrbahn, das Erd- und Felsmaterial in einer Größenordnung von rund 2.000 Kubikmetern abzutragen. Diese Arbeiten erfordern eine rund vierwöchige Sperre der Landestraße L 59. Die Umleitung, welche seit 6. Juni eingerichtet ist, erfolgt über die Landesstraßen L 59, L 8152 und B 30 in beiden Richtungsfahrbahnen. Ausgenommen von der Umleitung sind Linienbusse, welche im Baustellenbereich durchgeleitet werden.

Nach der Kurvenverbreiterung wird über den rund einen Kilometer langen Ausbaubereich nach dem teilweisen Abfräsen der bestehenden Fahrbahndecke eine drei Zentimeter starke Deckschichte wieder aufgetragen. Für die Ableitung der Oberflächenwässer ist zur Wasserführung die Errichtung eines Spitzgrabens samt Einlaufgitter erforderlich. Die Arbeiten werden zum Großteil unter Aufrechterhaltung des Verkehrs erfolgen. Die Bauarbeiten werden von der Straßenmeisterei Dobersberg in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region durchgeführt. Die geschätzten Baukosten von rund 150.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

