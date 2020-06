FPÖ-Teufel: ÖVP verpfuscht Abnahmepflicht für Schadholz

Waldbauern dürfen nicht Leidtragende des Dilettantismus im Landwirtschaftsministerium sein

St. Pölten (OTS) - „Wie befürchtet ist die von Landwirtschaftsministerin Köstinger groß angekündigte Abnahmepflicht für Schadholz tatsächlich ein reiner ÖVP-PR-Gag gewesen“, sagte der freiheitliche Landwirtschaftssprecher LAbg. Ing. Mag. Reinhard Teufel aus Niederösterreich. Nach dem Ende der Begutachtungspflicht sei nun klar, dass es sich bei dem Erstentwurf des Gesetzes um eine „Husch-Pfusch“-Aktion des Landwirtschaftsministeriums handle.

Wie der ORF berichte, seien in fast allen Stellungnahmen Bedenken an der Novelle geäußert worden. So sei etwa heftige Kritik aus der Wirtschaftskammer, der Gewerkschaft, der Industriellenvereinigung und dem Umweltdachverband gekommen. Dies sei nicht weiter verwunderlich, enthalte doch die Novelle zahlreiche „Gummiformulierungen“, die so oder so ausgelegt werden könnten, kritisierte Teufel.

„Ich fordere Landwirtschaftsministerin Köstinger dringend auf, rasch eine brauchbare Novelle vorzulegen. Es kann nicht sein, dass die in ihrer Existenz bedrohten Waldbauern, den Dilettantismus des Landwirtschaftsministeriums ausbaden müssen“, so Teufel.

