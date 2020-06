Objektsicherheit – Mehr drin mit TÜV AUSTRIA

Regelmäßige Objektsicherheitsprüfungen von Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäuden durch den TÜV AUSTRIA reduzieren Risiken für Eigentümer und Liegenschaftsverantwortliche.

Wien/Brunn am Gebirge (OTS) - Ziehen sich Mieter, Besucher oder Dritte Verletzungen oder Schäden auf Liegenschaften zu, hat dies meist Schadenersatzansprüche gegenüber dem Eigentümer, Betreiber oder Vermieter zur Folge.

Damit es gar nicht so weit kommt, bietet der TÜV AUSTRIA im Rahmen seiner Real-Estate-Management-Services regelmäßige Objektsicherheitsprüfungen an.

Diese Prüfungen, welche in Anlehnung an die ÖNORMEN B1300 und B1301 durchgeführt werden, helfen Eigentümern und Betreibern von Wohn- und Nichtwohngebäuden, wie Büro- und Geschäftsgebäude, Hotels oder öffentliche Gebäude, Betreiberrisiken zu vermeiden bzw. deutlich zu reduzieren.

Stefan Pfefferer, Business Unit Leiter TÜV AUSTRIA Real Estate Management: „Unsere Objektsicherheitsprüfungen sind die beste Möglichkeit, um Schadenersatzansprüche zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Den ÖNORMEN kommt zwar keine Rechtsverbindlichkeit zu, im Streitfall werden sie jedoch von den Gerichten bei der Beurteilung der Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten und Sorgfaltsmaßstäben herangezogen. Alles in allem somit ein wirklich gutes Werkzeug in der Sicherheitsevaluierung von Liegenschaften.“

Die Objektsicherheitsprüfungen umfassen die Bereiche:

Technische Objektsicherheit

Gefahrenvermeidung und Brandschutz

Gesundheits- und Umweltschutz

Einbruchschutz und Schutz vor Außengefahren

Um allfällige Mängel zu erkennen und in einem Prüfprotokoll zu dokumentieren, erfolgt neben der Begehung der Liegenschaften auch immer die Begutachtung sämtlicher technischer Anlagen durch den TÜV AUSTRIA. Checklisten werden dabei individuell auf das entsprechende Objekt und damit zusammenhängende Anforderungen abgestimmt. In der Dokumentation (inkl. Fotodokumentation) werden die erhobenen Risiken priorisiert und gesetzte Behebungs- und Absicherungsmaßnahmen nachweislich erfasst.

Stefan Pfefferer: „Gerade in der momentanen Situation ist neben der Hygiene die Sicherheit von Gebäuden ein Muss für alle Eigentümer und Betreiber. Übrigens: Die TÜV AUSTRIA-Techniker beachten natürlich alle gebotenen Hygiene- und Abstandsregeln. Eine Objektsicherheitsprüfung ist somit jederzeit problemlos durchführbar und bringt ein deutliches Plus an Sicherheit. Eigentümer bzw. Betreiber von Liegenschaften können sich somit zu hundert Prozent auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wir unterstützen hier gerne.“

Als Real-Estate-Management-Partner mit Rundum-Service bietet der TÜV AUSTRIA neben Objektsicherheitsprüfungen auch begleitende Kontrollen bei Neu,- Um- und Zubauten oder auch im Bestand an. Die unabhängige Expertise hilft bei der Umsetzung von Bauvorhaben und trägt wesentlich zur Erhöhung des Planungszieles, zur Nachhaltigkeit, sowie der Sicherheit des Gebäudes bei.

