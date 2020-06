Karma Automotive ernennt neuen Chief Strategy Officer zur Förderung des Unternehmenswachstums

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Greg Tarr wird die Bereiche Strategie, Unternehmensentwicklung, Geschäftsentwicklung, Produktplanung und neue Unternehmungen leiten

Greg Tarr ist Karma Automotive als Chief Strategy Officer (CSO) beigetreten.

Als CSO wird Tarr direkt an Karma CEO Dr. Lance Zhou berichten und wertvolle Einblicke und Leadership für das Geschäftsmodell, die strategische Innovation und das zukünftige Produktportfolio von Karma liefern. Da Karma Automotive zukünftige Fahrzeugprogramme über Elektro-Luxusautos, Supersportwagen, Nutzfahrzeuge und Technologieplattformen hinweg entwickelt, wird Tarrs strategische Führung die wachsende globale Präsenz und Produktentwicklung des Unternehmens stärken. Eine neue Palette von Batterie-Elektrofahrzeugen (BEV), angefangen mit dem vollständig elektrisch betriebenen Karma Revero GTE, kommt im Sommer 2021 auf den Markt.

"Da sich Karma über das traditionelle Geschäftsmodell der Automobilbranche hinausentwickelt, suchen wir weiterhin nach vielseitigem Talent für disruptive Strategien und unternehmerischen Fähigkeiten, wie sie in Tech-Hubs wie Silicon Valley zum Einsatz kommen", erklärt Dr. Lance Zhou, CEO von Karma Automotive. "Gregs Führungserfahrung in den Bereichen Silicon Valley Automobil- und Mobilitäts-Startups, globales Netzwerk, Risikokapital und sein Background bei Toyota werden eine wertvolle Bereicherung für Karmas Führungsteam sein".

"Mit seiner Innovationkraft erfindet Karma die Luxus-Elektro-Kategorie neu. Karmas Produkte verbinden Innovation im Bereich der neuen Mobilität, stilprägendes und exklusives Design und maßgeschneiderte Handwerkskunst, die zusammenwirken, um die nächste Generation von Luxus-Elektroautos, Supersportwagen und SUVs zu schaffen", sagt Tarr. "Karma wird sein umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum und seine in Südkalifornien angesiedelte Produktionsstätte KICC nutzen und Partnerschaften mit großen OEMs und innovativen Startups eingehen, um die Zukunft der Mobilität mit einem verbesserten Kundenerlebnis zu ermöglichen".

Zu Gregs früheren Führungsrollen gehören: Corporate Venture Capital: Vodafone China, Singtels Globe Telecom, Axiata Group und Rogers Communications, Startups: Glympse- Vorstand/CSO, Automatic Labs- CSO (M+A- Sirius XM) , Networks in Motion- VP Asia (M+A- TCS), Jibe- Vorstand (M+A- Google), RX Networks- Vorstand (M+A- Bluestar China), Kodiak Networks VP Asia (M+A- Motorola), Admobius- Seed Investor/Gründungsmitglied-Vorstand (M+A- Lotame), Shanghai Linktone (Nasdaq), SmartPay China (M+A- Ping An Insurance), Deutsche Bank- Head of Asian Technology Equity Research, Toyotas USA-Zentrale Technischer Kundendienst.

Greg hat weltweit über ein Jahrzehnt in Großchina, Japan, Korea, Vietnam, Singapur, Schweden und Kanada gelebt, und stammt ursprünglich aus New York City.

Informationen zu Karma

Das in Südkalifornien ansässige Karma ist mehr als nur ein Autohersteller. Obwohl das Unternehmen vornehmlich als Schöpfer von atemberaubenden Luxuselektrofahrzeugen bekannt ist, produziert Karma auch Nutzfahrzeuge und Fahrzeugtechnologieplattformen. Das 2014 gegründete Karma erfindet das traditionelle, auf dem Einzelhandel basierende Automobilgeschäftsmodell neu, indem es seine Ressourcen in den Bereichen Konstruktion, Design, Anpassung und Fertigung für andere Unternehmen öffnet, die die Produktentwicklung beschleunigen, Zugang zu neuen Technologien erhalten oder ihre Produkte luxuriöser gestalten wollen. Der Revero GT, Green Car Journals 2020 Luxury Green Car of the Year(TM), ist ein von zwei Elektromotoren angetriebenes Elektrofahrzeug der Luxusklasse, das die Ziele von Karma verkörpert, führendes Automobildesign, führende Automobiltechnik, kundenspezifische Anpassung und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten. Unsere Handelspartner in Nordamerika liefern den Revero GT jetzt an Einzelhandelskunden aus und werden im Laufe des Jahres 2020 eine Performance-Ausführung, den Revero GTS, anbieten. Jeder Revero wird mit großer individueller Sorgfalt und erstklassiger Handwerkskunst im Karma Innovation and Customization Center in Moreno Valley, Kalifornien, hergestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.karmaautomotive.com oder www.karmanewsroom.com.

