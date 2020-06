NEOS Wien/Wiederkehr: Aufgeschobene Versprechungen dominieren SPÖ-Programm für Wien

Christoph Wiederkehr: „Die Versäumnisse der letzten Jahre auf die Zukunft verschieben ist ambitionslos!“

Wien (OTS) - Enttäuscht zeigt sich NEOS Wien Klubobmann vom heute präsentierten Plan der SPÖ für die Zukunft Wiens: „Michael Ludwig bleibt Ankündigungs-Weltmeister. Alles, was in den vergangenen fünf Jahren liegen geblieben und nicht erledigt worden ist, verspricht der Bürgermeister jetzt großspurig für die nächsten Jahre. Das SPÖ-Wahlprogramm ist in Wahrheit die Bilanz der großen Versäumnisse von Rot-Grün!“

Als Beispiel nimmt Wiederkehr die nun versprochenen Primärversorgungszentren: „Eine Fantasiezahl für die kommenden Jahre anzukündigen, wo Stand heute statt geplanten 16 nur 3 dieser Zentren vorhanden sind, ist kühn! Ähnlich träge verläuft der Photovoltaik-Ausbau, die Digitalisierung in den Schulen, die schleppende Errichtung von Gemeindebauten, der verzögerte U-Bahn-Ausbau – es ist eine schauderhafte Bilanz, an deren Ende Rekordschulden und miserable Bildungsstatistiken übrig bleiben!“

