Grüne/El-Nagashi: Dialog mit Zivilgesellschaft wesentlich für gelingende Integrationspolitik

Integrationssprecherin begrüßt Expert*innenbericht zu türkis-grüner Regierungsarbeit

Wien (OTS) - Die Grüne Nationalratsabgeordnete und Integrationssprecherin Faika El-Nagashi begrüßt den heute von SOS Mitmensch präsentierten Expert*innenbericht zur Integrationspolitik der Bundesregierung. "Eine kritische Bewertung des Regierungsprogramms ist Ansporn und Unterstützung für unsere Arbeit. Der Bericht ist sehr umfassend ausgefallen und erinnert an die vielen langjährigen Baustellen im Integrationsbereich. Dazu zähle ich vor allem Reformen beim Wahlrecht und bei der Einbürgerung, aber auch Hürden im Bereich des Niederlassungs- und Aufenthaltsrechts", so El-Nagashi, die das Integrationsprogramm mitverhandelt hat.

Wir sind in der Integrationspolitik nicht dort, wo ich uns gerne sehen würde. Aber gerade die kritischen Stimmen aus der Zivilgesellschaft sind wichtige Partnerinnen auf dem Weg dorthin. Integrationspolitik muss Chancenpolitik sein und diese Chancen und Perspektiven müssen wir in allen Bereichen herstellen. Dazu zählen Maßnahmen im Bereich Bildung, Arbeitsmarktzugang und Wohnen ebenso wie Verbesserungen in der Grundversorgung und Integrationsmöglichkeiten für Asylsuchende", so die Nationalratsabgeordnete.

"Wir sind in der Rolle, die Integrationspolitik in Österreich mitgestalten zu können. Durch die Anerkennung und Wertschätzung einer vielfältigen, inklusiven und offenen Gesellschaft über das Vorbild auf der politischen Ebene, durch die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und vor allem durch die Konkretisierung der angekündigten integrativen Maßnahmen wie dem Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung, den ich in das Regierungsprogramm eingebracht habe", so El-Nagashi.

Viele zivilgesellschaftliche Organisationen verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise im Integrationsbereich. Sie sind diejenigen, die Integrationsarbeit umsetzen. Der Dialog mit ihnen und ihre nachhaltige und strukturelle Einbindung sind eine Voraussetzung für gelingende Integrationspolitik", so El-Nagashi abschließend.

