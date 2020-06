Freiheitliche Wirtschaft Steiermark blickt in die Zukunft!

FW-Landesobmann KommR Dr. Erich Schoklitsch: „Unterstützungsmaßnahmen für das Überleben der österreichischen Wirtschaft sind das Gebot der Stunde!“

Wien (OTS) - Nach Aufhebung der meisten Corona-Verordnungen ist es jetzt höchste Zeit, sich verstärkt der Zukunft unserer heimischen Wirtschaft zu widmen. Nun gilt es die Folgen der Krise für die österreichischen Unternehmer abzufedern, um betroffenen Betrieben das Überleben überhaupt zu ermöglichen.

Ein Vorschlag der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark hierzu betrifft die thermische und energetische Sanierung von Gebäuden. In diesem Bereich ist die Sanierungsrate in den letzten Jahren ständig gesunken, weil hierfür offensichtlich keine richtigen Förderinstrumente zur Verfügung standen. So ist es in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass vor allem Eigentümer von Einfamilienhäusern angesprochen wurden, die keinen Wert auf eine entsprechende Förderung gelegt haben. Deshalb schlagen wir die Einführung eines Sanierungschecks vor, der mit einem Zuschuss von 5.000 Euro pro Auftrag auf kleine Sanierungen fördert. Die Inanspruchnahme soll auch ohne eines zu Grunde liegenden Darlehens möglich sein.

Das Gesamtvolumen für die Förderungen soll in Bezug auf die Corona-Pandemie eine Milliarde Euro betragen und die Abwicklung der Ansuchen möglichst unbürokratisch und schnell erfolgen. Das wäre eine rasche Hilfe für viele Unternehmen aus dem Baugewerbe, Bauhilfsgewerbe und allen Bereichen, die mit Energieeinsparungen und neuen Energieformen befasst sind. Weiters wäre das natürlich ein wesentlicher Anreiz für Immobilieneigentümer.

Ein wesentliches Augenmerk muss bei thermischen Sanierungen auf die ökologische Ausrichtung gelegt werden, damit nicht unnötiger Sondermüll für die Zukunft produziert wird.

Die Freiheitliche Wirtschaft Steiermark vertritt die Auffassung, dass dieses Paket einen wichtigen Beitrag auch für die Klimapolitik bedeuten würde.

