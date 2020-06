Matznetter fordert wahre Verbesserungen für Gastronomie anstatt leeren Versprechungen und Almosen

Gastronomie ist als beschäftigungsintensive Branche auch für die Wirtschaft sehr wichtig!

Wien (OTS/SK) - „Wenn wir unsere Wirtschaft wieder ankurbeln wollen, müssen wir jetzt Geld in die Hand nehmen und dürfen auf keine Branche vergessen. Ich hoffe, dass die Regierung in ihrer angekündigten Klausur, vor allem für die Gastronomie, den Tourismus, die Reisebranche, Kulturschaffende und Veranstalter endlich Lösungen findet. Diese beschäftigungsintensiven Branchen haben bisher zum Sterben zu viel, aber leider zum Leben zu wenig bekommen“, sagt Christoph Matznetter, Wirtschaftssprecher der SPÖ. Die SPÖ hat schon am Freitag zusammen mit WirtInnen Forderungen für die Gastro-Branche vorgestellt, denn die bisherigen Hilfsmaßnahmen der Regierung haben hier nicht geholfen. ****

„Was ist mit dem hoch gepriesenen Wirtshauspaket? Was ist bei dem runden Tisch der Regierung mit der Gastronomiebranche am Donnerstagabend herausgekommen? Wann sieht die Regierung endlich ein, dass ihre Hilfsmaßnahmen immer noch zu bürokratisch sind?“, fragt Matznetter. Die SPÖ hat Beispiele für unbürokratische Hilfsmaßnahmen präsentiert. So soll zum Beispiel das Wiener Wirtshausgutscheinmodell auf ganz Österreich ausgedehnt werden.

Abschließend betont Matznetter nochmals seine Forderung, die Entschädigung des Verdienstentgangs laut Epidemiegesetz für Betriebe mit weniger als 25 MitarbeiterInnen wieder in Kraft zu setzen. „Ich werde hier nicht lockerlassen! Diese Betriebe sind unverschuldet in eine Krise geschlittert und die Regierung hat ihnen das Sicherheitsnetz weggezogen! Diesen Kardinalfehler der Regierungsparteien müssen wir beheben, und das könnten wir auch, wenn ÖVP und Grüne ihre Fehler einsehen und endlich handeln würden“, betont Matznetter. (Schluss) up/wf

