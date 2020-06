Schramböck: Neue App für mehr Sicherheit im Netz

Cyber Security Quiz App bringt spielerisch und interaktiv Cyber Security Wissen – Cybersicherheit eines der Themen des neuen Digitalen Aktionsplans Austria

Wien (OTS/BMDW/BHÖ) - „Die Chancen, die digitale Technologien bieten, sind enorm. Gleichzeitig ergeben sich auch eine Reihe von Herausforderungen für die Nutzerinnen und Nutzer. Für mich ist es wichtig, dass die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur wissen, wie sie sich im Internet bewegen können, sondern dass sie sich auch sicher bewegen können“, so Digitalministerin Margarete Schramböck. Die Cyber Security Quiz App eröffnet einen neuen Zugang zum Thema Cybersicherheit. Sie wurde in Zusammenarbeit mit SBA Research, Cyber Security Austria, ovos, Saferinternet (Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation), „fit4internet“, Digital Austria und der FFG gemeinsam im Auftrag des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort entwickelt. Die App ist designt, um die digitalen Kompetenzen im Bereich Cyber-Security der Österreicherinnen und Österreicher zu stärken.

Die Quiz App verfolgt das Ziel, die digitalen Kompetenzen der Österreicherinnen und Österreicher im Bereich Cyber-Security spielerisch und interaktiv zu stärken und umfasst Herausforderungen, wie technische Bedrohungen, sich vor Betrug zu schützen, Datenschutz und Cyber-Mobbing. Die Nutzerinnen und Nutzer können ihr Cybersicherheits-Know-how alleine oder in einem österreichweiten Quizduell trainieren. Für Top-Platzierungen und Highscores winken Tickets für den Besuch des Finales der Austria Cyber Security Challenge Mitte Oktober in Wien.

Mehr Online-Sicherheit für alle

Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck hat heute die innovative Quiz App im Rahmen der Präsentation des Digitalen Aktionsplans Austria vorgestellt. Die Quiz App orientiert sich am Digitalen Kompetenzmodell für Österreich (DigComp 2.2 AT) und bietet unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. So trainieren unterschiedliche Zielgruppen, wie Lehrlinge oder Schülerinnen und Schüler, um ihr Handeln im Netz besser zu überblicken und die Folgen richtig einzuschätzen. Ein adaptiver Lernalgorithmus wählt Fragen mit dem individuell richtigen Schwierigkeitsgrad aus. „Cybersicherheit ist ein wichtiges Thema unseres Digitalen Aktionsplans Austria, mit dem wir das Bewusstsein für den sicheren Umgang im Internet schärfen wollen und konkrete Handlungsanleitungen bieten. Die Cyber Security Quiz App ist ein wertvolles Tool, um Wissen über Gefahren zeitgemäß zu vermitteln und mehr Online-Sicherheit zu ermöglichen“, so Schramböck.

Die App steht ab sofort kostenlos zum Download für iOs-Geräte im AppStore sowie für Android-Geräte im PlayStore zur Verfügung.

