Lotto: Ein-Millionen-Solo für Tirol

Kärntner und Wiener knackten Joker Doppeljackpot

Wien (OTS) - Die Lotto Runde vom vergangenen Sonntag war bereits die dritte in Folge, in der es (zumindest) einem Spielteilnehmer gelang, die „sechs Richtigen“ zu tippen. Diesmal war der Westen Österreichs von Fortuna begünstigt, denn der einzige Sechser wurde in Tirol erzielt. Ein Spielteilnehmer aus dem Großraum Innsbruck kam per Quicktipp zum Solo-Sechser und damit zu einem Gewinn von exakt 1 Million Euro.

Vier Spielteilnehme tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 25.500 Euro. Ein Niederösterreicher, ein Wiener und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Steirer per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es keinen Sechser, die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und so dürfen sich 61 Spielteilnehmer über jeweils rund 4.600 Euro freuen. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde werden etwa 150.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker ging es um einen Doppeljackpot, und der wurde von zwei Spielteilnehmern geknackt. Ein Kärntner und ein Wiener hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Wettscheinen, und da sie auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt hatten, gewannen sie jeweils mehr als 297.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Juni 2020

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 4 Fünfer+ZZ zu je EUR 25.477,40 76 Fünfer zu je EUR 1.462,80 186 Vierer+ZZ zu je EUR 179,30 3.601 Vierer zu je EUR 51,40 4.901 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 57.748 Dreier zu je EUR 5,80 199.077 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 12 20 36 41 42 Zusatzzahl 22

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Juni 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 61 Fünfer zu je EUR 4.587,90 2.282 Vierer zu je EUR 20,70 36.978 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 06 16 22 32 36

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 7. Juni 2020

2 Joker EUR 297.532,80 8 mal EUR 8.800,00 90 mal EUR 880,00 935 mal EUR 88,00 10.223 mal EUR 8,00 98.831 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 9 2 2 0 1

