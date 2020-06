WKÖ-Kühnel: Digitaler Aktionsplan eröffnet breite Innovationschancen für Betriebe

Möglichkeiten schaffen für neue Geschäftsmodelle und neue Jobs - Auszahlung der Mittel für KMU DIGITAL noch im Juni sicherstellen

Wien (OTS) - „Der heute vorgestellte digitale Aktionsplan setzt an einem Effekt der Corona-Krise an, nämlich dem Digitalisierungsschub vieler Betriebe in den vergangenen Wochen und Monaten. Für diese Unternehmen ist es wichtig, die getroffenen Maßnahmen zu verstärken und daraus mittel- und langfristig neue Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Um die Digitalisierung der heimischen Wirtschaft zu forcieren, benötigt es richtigerweise einen Maßnahmenmix, der von eCommerce über digitale Kompetenzen und AI alle Bereiche umfasst“, sagt Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Relevant für die kommenden Wochen und Monate ist nun auch eine rasche Auszahlung der Mittel für KMU DIGITAL: „Das ist das was unsere kleinen und mittleren Betriebe jetzt brauchen. Die maßgeschneiderte Förderung ist das Erfolgsrezept vom KMU DIGITAL und unser Ziel ist, dass die vereinbarten Mittel für 2020 in Höhe von 2,6 Millionen Euro hierfür noch im Juni den Betrieben zur Verfügung stehen. Konkret wurden bei der WKÖ bereits Beratungsförderungen im Ausmaß von etwa 650.000 Euro beantragt. Im Rahmen von KMU DIGITAL 2 sind Förderungen von bis zu 4.000 € im Modul Beratung und bis zu 5.000 € im Modul Umsetzung möglich.

„Wir unterstützen das Ziel des Digitalisierungsplans, alle Betriebe mit auf den Weg zu nehmen um die enormen Innovationschancen für alle greifbar zu machen. Mit jeder Innovation ist das Schaffen von Jobs verbunden und jede Zukunftsförderung hilft den Betrieben in dieser Situation, den Blick nach vorne zu richten, Perspektiven zu gewinnen und neue Projekte ins Auge zu fassen,“ so Kühnel. (PWK252)

