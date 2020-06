„DIE.NACHT“: Herbert Prohaska und Liu Jia in „Willquommen Österreich“ am 9. Juni in ORF 1

Außerdem: Wiedersehen mit „BÖsterreich“

Wien (OTS) - ORF-Fußball-Kommentator Herbert Prohaska spricht in einer neuen Ausgabe von „Willquommen Österreich“, am Dienstag, dem 9. Juni 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 über die neue Erfahrung „Geisterspiel“ (das nächste Bundesliga-Live-Spiel analysiert er am 10. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 1). Außerdem ist die österreichische Tischtennisspielerin und fünffache Olympia-Teilnehmerin Liu Jia zu Gast. Die letzten Minuten der Sendung gehören dem Salzburger Electropop-Duo MYNTH. Danach um 23.35 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit „BÖsterreich“ – Nicholas Ofczarek und Robert Palfrader begeben sich auf eine Tour de Force durch die schattigen Seiten des Landes.

Mehr zu „Willquommen Österreich“ am 9. Juni in ORF 1

Seit knapp 20 Jahren kommentiert und analysiert der ehemalige Profi-Fußballspieler Herbert Prohaska Fußballmatches für den ORF. Ein Spiel ohne Zuschauer/innen war auch für ihn neu. Bedingt durch die Corona-Krise findet die Bundesliga ohne Publikum statt. In „Willquommen Österreich“ spricht Herbert Prohaska über das erste „Geisterspiel“ seines Lebens und die Zukunft des Fußballs im Allgemeinen. Während des Lockdowns meldete er sich in den sozialen Netzwerken mit Tipps gegen die Langeweile zu Wort. Welche seiner Tipps hat er selbst berücksichtigt? Herbert Prohaska ist in seiner unnachahmlichen Art als Analytiker wieder am Mittwoch, dem 10. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 1 gefragt, wenn im Bundesliga-Live-Spiel des ORF Sturm auf Salzburg trifft.

Auch der zweite Gast der Sendung widmet sein Leben dem Profisport. Liu Jia ist österreichische Tischtennisspielerin und siegte 2015 im Europe-Top-16. 2005 wurde sie Europameisterin. 2000, 2004, 2008, 2012 und 2016 nahm sie an den Olympischen Spielen Teil. 2016 in Rio de Janeiro wurde sie als Fahnenträgerin der österreichischen Olympiamannschaft ausgewählt, was auch in ihrer früheren Heimat China für Aufsehen sorgte. Liu Jia lebt seit ihrem 15. Lebensjahr in Österreich. Sie spielt beim Linz AG Froschberg.

Am Ende der Sendung stellt das Electropop-Duo MYNTH seine neue Single „Ivy, meet me in your dreams“ vor.

