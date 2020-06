Erstes digitales Weinsüden Pop-Up WINE.DINE.ONLINE am 20. Juni

So funktioniert ein Weinfest in Baden-Württemberg heute: Live-Übertragung, Weinverkostungen zum Mitmachen, Kochshow und musikalischer Live-Act

Für die Weinverkostungen können exklusive, limitierte Weinpakete direkt nach Österreich bestellt werden. So holt man sich den Geschmack Baden-Württembergs direkt nach Hause. Eine Bestellung empfehlen wir bis zum 15. Juni. Svenja Hertweck (TMBW)

Wien (OTS) - Am 20. Juni wird in Baden-Württemberg das erste digitale Weinsüden Pop-Up WINE.DINE.ONLINE veranstaltet. Dabei stellen ausgewählte Jungwinzer aus Baden (Weingüter Kuhn, Weber und Rieger) und Württemberg (Weingüter Walz und Gemmrich sowie das Schloßgut Hohenbeilstein) ihre edlen Weine vor.

Übertragen wird das erste Weinsüden Pop-Up direkt vom Weingut Walz in Vaihingen vor Ort via Youtube-Livestream. Für weitere kulinarische Highlights aus Baden-Württemberg sorgt Bloggerin trickytine mit ihrer Live-Koch-Session. Musikalische Klänge von 2am stehen als weiterer Höhepunkt am Programm.

„ Für die Weinverkostungen können exklusive, limitierte Weinpakete direkt nach Österreich bestellt werden. So holt man sich den Geschmack Baden-Württembergs direkt nach Hause. Eine Bestellung empfehlen wir bis zum 15. Juni. ", so Svenja Hertweck (TMBW).

Mehr zum ersten digitalen Weinsüden Pop-Up und zur Weinbestellung WINE.DINE.ONLINE

