VSStÖ ad Faßmann: Erlasst die Studiengebühren - Bildung darf nicht arm machen

Freiluftausstellung auf der Mariahilfer Straße als Entscheidungshilfe für BM Faßmann

Wien (OTS) - Bundesminister Faßmann hat angekündigt, im Juni eine endgültige Entscheidung bezüglich dem coronabedingten Erlass der Studiengebühren treffen zu wollen. Als Entscheidungshilfe und damit keine wichtigen Argumente vergessen werden, hat der Verband Sozialistischer Student_innen eine Freiluftausstellung zum Thema „Erlasst die Studiengebühren!“ konzipiert.



„Studiengebühren und Zugangsbeschränkungen treiben die soziale Selektion auf die Spitze. Hochschulen werden immer mehr zu einem Ort für Eliten und Studieren bleibt einem großen Teil der Bevölkerung verwehrt.“, erklärt Marlene Spitzy, Bundesvorsitzende des VSStÖ. „Viele Studierende leben an sich schon in finanziell sehr angespannten Verhältnissen – Studiengebühren erhöhen den Druck zusätzlich.“ Vor allem die Studierenden, die sich kein Vollzeitstudium leisten können und zusätzlich arbeiten müssen, befinden sich in einer misslichen Lage: Diese brauchen oft länger und müssen durch fällige Studiengebühren erst recht wieder mehr finanzielle Mittel aufbringen.

Die Corona-Krise verschärft die angespannte Lage: Aus einer Studie des BMBWF geht hervor, dass 34 % der Studierenden seit Corona mit finanziellen Problemen kämpfen. Das sei erschreckend, aber keine Überraschung, so Spitzy, seien es vor allem Jobs von Studierenden, die in den letzten Monaten nicht gebraucht wurden. Auch bewerten 33 % der Befragten den Umstieg auf Online Learning eher schlecht bis sehr schlecht.

„Es kann nicht sein, dass gerade jene die es eh schon schwer haben, besonders hart von der Krise getroffen werden. Für Unternehmen werden Milliarden locker gemacht, aber Studierende werden mit ihren finanziellen Sorgen im Regen stehen gelassen.“, ärgert sich Spitzy über die bisherige Untätigkeit der Regierung.

„Ein Erlass und eine Rückerstattung der Studiengebühren sind dringend notwendig. Die aktuelle Krise darf nicht zur Folge haben, dass Studierende sich das Studium nicht mehr leisten können!“ fordert Spitzy. „Die Regierung, allen voran Bundesminister Heinz Faßmann, müssen hier zur Verantwortung gezogen werden und dringend handeln!“

