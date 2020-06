Besser statt normal – wie Wien der Weg aus der Krise gelingen kann!

NEOS Wien startet Dialog- und Ideenaustausch mit den Wienerinnen und Wienern

Wien (OTS) - Wien wird von der Corona-Krise heftig durchgebeutelt. Viele kämpfen um ihre Existenz. Kinder leiden unter der Ausnahme-Situation an Schulen und Kindergärten. Die Bundesregierung spricht von der „neuen Normalität“, die Stadtregierung überbietet sich im Austeilen von Wahlkampf-Gutscheinen. NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr: „Es ist nicht normal, dass Hilfen nicht ankommen. Es ist nicht normal, dass tausende Kinder während des Lockdowns nicht für die Schulen erreichbar waren. Es ist auch nicht normal, dass es monatelang keinerlei Perspektiven für Künstler_innen oder Gastronom_innen gibt. Wir wollen ein besseres Normal – wir wollen, dass die Politik aus dieser Krise lernt und Wien dadurch zukunftsfit wird.“ NEOS Wien stellt in den kommenden Wochen 10 Ableitungen aus der Krise in den Mittelpunkt, die Wien in eine bessere Zukunft bringen können.

9 ½ Punkte für ein besseres Wien

Digitalisierungsoffensive an Wiener Schulen: Glasfaserbasiertes WLAN an jede Schule; Tablets oder Computer für alle Schüler_innen und Pädagog_innen; Fortbildung in digitalem Unterricht für Lehrkräfte Mehr Schulsozialarbeiter_innen und -psycholog_innen: Eine(n) Schulsozialarbeiter_in für jede Schule, damit sozialen Brennpunkten besser begegnet werden kann. Schnelle Hilfe statt bürokratischer Gutscheinpolitik: Unternehmen brauchen rasche, unbürokratische Hilfe – keine Gutscheinpolitik à la Haider. 1 Milliarde Euro Wirtschafts- und Jobturbo für Wien: 300 Millionen Euro Gebühren und Abgabensenkung, 750 Millionen Euro für vorgezogene Investitionen (z.B. Öffi- und Schulausbau) Klima schützen – Solaroffensive für Wien: Jedes städtische Dach, wo es technisch Sinn macht, soll bis 2023 für Photovoltaik genützt werden! Schluss mit Posten, die nur kosten - Versorgungsjobs in der Politik einsparen: Das Abspecken des aufgeblähten Politiksystems (nicht amtsführende Stadträte!) spart 120 Millionen Euro pro Jahr! Privilegien für Parteivereine abdrehen – es muss zählen, wer was kann – nicht, wer wen kennt: Prüfrecht des Stadtrechnungshofes für Parteien und ihre Vereine – damit der intransparente Umgang mit dem Steuergeld der Wienerinnen und Wiener aufhört. Aufwertung der Kindergärten: Wichtig für Gleichstellung und Chancengerechtigkeit: Kindergärten sind die erste Bildungseinrichtung – Aufwertung der Kindergartenpädagog_innen und bessere Betreuungsverhältnisse! Kampf gegen häusliche Gewalt: Einrichtung von Gewaltambulanzen in Wien. Kein Platz für Rechtsradikale im Wiener Rathaus: Keine Zusammenarbeit mit rechtsradikalen und rassistischen Politiker_innen

Zuhören und in den Dialog treten

NEOS Wien wird diesen Fahrplan für ein besseres Wien in den kommenden Wochen in allen 23 Bezirken ausführlich diskutieren und in vielen Gesprächen mit Unternehmer_innen, Lehrer_innen, Schüler_innen, Pfleger_innen und Ärzt_innen vor allem eines machen: Zuhören! „Wir können aus der Krise lernen – Politik hat jetzt die Chance, alte Zöpfe abzuschneiden und Gutes mitzunehmen. Wir NEOS machen Politik nicht im Hinterzimmer. Wir möchten unsere Ideen mit den Wienerinnen und Wienern teilen und die Meinung der Menschen hören!“ so Christoph Wiederkehr. Unter besser.neos.eu können die Wienerinnen und Wiener auch online mitmachen und ihre Erfahrungen aus der Corona-Krise mitteilen.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu