Nepp zu SPÖ-Wahlprogramm: Vor der Wahl alles versprechen, nachher nichts umsetzen

Ludwig mit „ganzem Herz“ für Sozialzuwanderer

Wien (OTS) - „Die Wahlkampagne der Wiener SPÖ erinnert frappant an vorherige Wahlgänge. Vor der Wahl wird alles versprochen, nach der Wahl nichts davon umgesetzt. Auch vor fünf Jahren wurden Maßnahmen im gemeinnützigen Wohnbau oder dem Gesundheitsbereich angekündigt. In der Realität herrscht in den Spitälern ein einziges Chaos und in den Gemeindebauten wurden die Österreicher dank der SPÖ zu einer Minderheit“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Die SPÖ habe sich in dieser Periode mit „ganzem Herz“ für Sozialzuwanderer eingesetzt, aber sicher nicht für die Wiener Bevölkerung. „Die SPÖ verteilt Geldgeschenke an Ausländer, die nichts gearbeitet und in das System eingezahlt haben und behandelt die eigene Bevölkerung als Bürger zweiter Klasse. Diese Ungerechtigkeit wird Ludwig bei der Wien Wahl erklären müssen. Die FPÖ ist die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber auf der Seite der Österreicher steht“, betont Nepp.

