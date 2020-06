„Report“ über eine erste Corona-Bilanz, Deutschlands viele Strategien durch die Krise und die Hürden der Ibiza-Aufklärung

Am 9. Juni um 21.05 Uhr in ORF 2; Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 9. Juni 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Erste Bilanz

Drei Monate sind vergangen, seit die Bundesregierung strenge Ausgangsbeschränkungen verkündet hat. Drei Monate, in denen sich die Infektionszahlen zwar erfreulich entwickelt haben. Aber auch drei Monate, in denen die Kritik an den Maßnahmen und ihren Nebenwirkungen lauter geworden ist. Ob mangelnde Transparenz, fehlende Daten oder unzureichende Erklärungen darüber, was nun warum erlaubt ist. Darüber hinaus erzählen Patientinnen und Patienten von Mängeln in der medizinischen Regelversorgung. Stefan Daubrawa und Yilmaz Gülüm berichten.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Die Grünen, ist zu Gast im Studio.

Deutschland: Mit vielen Strategien durch die Krise

In Deutschland hat ein Wettbewerb unter den einzelnen Bundesländern bei der Lockerung der Maßnahmen begonnen und zu Wildwuchs geführt. In Thüringen werden fast alle Beschränkungen aufgehoben. In Bayern bleibt es weiter bei sehr strikten Kontaktbeschränkungen. In Berlin müssen Kellner/innen Masken tragen, im benachbarten Brandenburg wird ohne Mund-Nasen-Schutz serviert. Gleichzeitig kommt es seit Wochen zu sogenannten „Hygiene-Demos“ von Gegnern der Maßnahmen und Corona-Leugnern. Im Kanzleramt mahnt Angela Merkel zur Vorsicht – auch bei bevorstehenden Urlaubsreisen. Die Kanzlerin selbst macht Urlaub in Deutschland und viele ihrer Landsleute folgen diesem Beispiel. Was aber bedeutet das für die beliebten Reiseziele der Deutschen, wie Österreich? Bleiben die Reiseweltmeister heuer in Balkonien? Birgit Schwarz hat in Berlin und Umgebung nachgefragt.

Die Hürden der Ibiza-Aufklärung

Das Ibiza-Video hat die Republik politisch aus den Angeln gehoben, jetzt läuft die Aufarbeitung durch das Parlament. Doch weder den Mitgliedern des U-Ausschusses noch der Korruptionsstaatsanwaltschaft liegt das Video vor. Obwohl es die Soko Tape bereits vor Wochen sichergestellt hat. Neben der eigentlichen Frage, ob die im Video geäußerten Pläne von Heinz-Christian Strache auch wirklich realisiert wurden, beschäftigt den Ausschuss also auch ein Nebenschauplatz: der Streit zwischen Justiz und Polizei. Verkommt der U-Ausschuss zur Farce? Und was kann ein U-Ausschuss überhaupt bewirken? Ein Rück- und Ausblick von Sophie-Kristin Hausberger und Martin Pusch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at