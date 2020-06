ÖH ad Klambauer: Hilfe für Studierende gefragt

Die ÖH Uni Salzburg wendet sich in einem Brief an Landesrätin Andrea Klambauer. Darin wird sie aufgefordert, schnelle und unbürokratische Unterstützung für Studierende zu schaffen.

Salzburg (OTS) - Die Schwierigkeiten von Studierenden in der aktuellen Situation sind vielzählig. Weder eine Rückerstattung der Studienbeiträge noch ein Hilfspaket werden den in finanzielle Not geratenen Studierenden in Aussicht gestellt. Für Leistungen in Wohnheimen gibt es nur unzulängliche Angebote der Heimträger*innen. Besonders bitter ist die derzeitige Situation auch für Studierende aus Drittstaaten. Viele wurden durch die Coronakrise und die ohnehin schwierige Ausgangslage, nur in einem Ausmaß von maximal 20 Stunden arbeiten zu dürfen, gekündigt und stehen nun ohne Einkommen da. Diese Studierenden müssen den doppelten Studienbeitrag bezahlen. Deshalb appelliert die ÖH nun in einem Brief an die Landesrätin.

„Viele Studierende wurden von der Krise sehr hart getroffen. Leider scheint die Regierung jedoch auf diese Bevölkerungsgruppe völlig vergessen zu haben “ stellt Sylvia Laugus, Referentin für Sozialpolitik und Wohnen der ÖH, fest. „Wenn schon keine Unterstützung von der Bundespolitik kommt, so hoffen wir zumindest auf Hilfe von den Verantwortlichen in der Landesregierung“, so Laugus weiter.

Landesrätin Klambauer ist Ressortverantwortliche für Jugend, Wohnen und Chancengleichheit. „Wir haben an sie appelliert, sich der aktuellen Situation anzunehmen und schnelle, unbürokratische Lösungen zu schaffen.“ erklärt Keya Baier, Vorsitzende der ÖH. „Natürlich sind wir auch gerne bereit, mit eigenen Vorschlägen und Ideen zu helfen. Wichtig ist aber, dass sich Landesrätin Klambauer als politisch Verantwortliche den Problemen annimmt.“ ergänzt Hande Armagan, erste stellvertretende Vorsitzende.

Die ÖH selbst bietet kostenlose Mietrechtsberatungen, Sozialstipendien und andere Förderungen an, um Studierende zu unterstützen. „In der aktuellen Situation reicht das aber nicht aus – wir brauchen jetzt Hilfe vonseiten der Landespolitik.“ schließt Raphaela Maier, zweite stellvertretende Vorsitzende, ab.

