Einzelhandels-Profi Anthony Crow bei Otto Immobilien

Wien (OTS) - OTTO Immobilien hat mit Anthony Crow, MSc.einen sehr erfahrenen Einzelhandels-Profi an Bord geholt. Crow (34) verfügt über sechs Jahre Erfahrung in der Assetklasse Retail und war für namhafte nationale und internationale Händler, Gastronomen und Eigentümer von Einzelhandelsimmobilien tätig. Nach beruflichen Stationen bei RegioPlan und zuletzt bei Colliers International ist Anthony Crow seit Dezember 2019 bei OTTO Immobilien tätig und unterstützt seither durch umfassendes Know-How große Beratungs- und Vermietungsprozesse, mit Schwerpunkten in den Bereichen High Street sowie Shopping Center. „Wir sind überaus froh, mit Anthony Crow einen erfahrenen, engagierten und bestens vernetzten Retailexperten für uns gewonnen zu haben“, so Abteilungsleiter Patrick Homm MA.

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Scheidl-Aziz

Presse und Kommunikation

Otto Immobilien GmbH

Riemergasse 8, 1010 Wien

T +43 1 512 77 77-336

M +43 650 350 90 36

k.scheidl @ otto.at

www.otto.at