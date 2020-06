Stöger: Regierung muss Position der AUA stärken

SPÖ-Verkehrssprecher fordert Beteiligung an Lufthansa und Sicherheit für AUA-Beschäftigte

Wien (OTS/SK) - „Die Regierung muss endlich die wirtschaftliche Zukunft der Austrian Airlines und damit auch die Arbeitsplätze der AUA-Beschäftigten absichern“, betont SPÖ-Verkehrssprecher Alois Stöger, der eine Beteiligung am AUA-Mutterkonzern Lufthansa fordert. „Nur durch ein Mitspracherecht bei der Lufthansa kann die Position der AUA gestärkt werden und die für die AUA und den Wirtschaftsstandort Österreich so wichtige Langstrecke erhalten werden“, betont Stöger die Notwendigkeit für den Erhalt der Langstreckenflüge und der damit verbundenen Slots an den internationalen Luftfahrt-Hubs. ****

Durch diese Maßnahmen könne die AUA langfristig ihren Betrieb wieder gewinnbringend führen, zeigt sich Stöger überzeugt. „Kurz und Blümel müssen jetzt die Weichen stellen, damit die AUA ihre wichtige Aufgabe für die österreichische Wirtschaft fortsetzen kann“, so Stöger, der sich vom staatlichen Eingreifen für die AUA auch eine Absicherung der Arbeitsbedingungen in der Luftfahrtbranche erwartet: „Es kann nicht sein, dass die Beschäftigten für die Krise zahlen müssen. Hier muss es endlich ein klares Bekenntnis zu gerechten Löhnen und Arbeitsbedingungen in der gesamten Luftfahrtbranche geben.“ (Schluss) wf/sc

