Wiener NEOS wollen per „Fahrplan“ Wege aus der Krise finden

Wien (OTS/RK) - Die Corona-Krise habe mit der höchsten Arbeitslosigkeit seit 75 Jahren „enorme Auswirkungen auf Wien“, bereits die Zeit des Lock-Downs hätte den Wienerinnen und Wiener „viel abverlangt“. Deswegen müssen nun „die richtigen Schlüsse gezogen und Wege aus der Krise gefunden werden“. Dies hat NEOS-Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr heute, Montag in einem Pressegespräch gefordert. Er präsentierte einen „Fahrplan aus der Krise“:

Der „Fahrplan“ der NEOS für die Post-Corona-Zeit beinhaltet zehn Punkte mit größtenteils bekannten Forderungen wie etwa eine „Digitalisierungsoffensive“ für Schulen samt Kinder und Lehrpersonal sowie mehr Unterstützungspersonal an Schulen oder einen „Wirtschafts- und Job-Turbo“, der mit dem Vorziehen von bereits beschlossenen Investitionen und dem Aussetzen von Gebühren und Abgaben für Unternehmen eine Milliarde Euro in den Wirtschaftskreislauf pumpen soll.

„Die ,neue Normalität‘ mit hoher Arbeitslosigkeit, existenzbedrohten Unternehmen, alleingelassenen Eltern und ihren Schulkindern ist nicht normal. Wir wollen ein ,besseres Normal‘, in dem die versprochenen Hilfen für die betroffenen Gruppen wirklich ankommen und keine Gutscheinpolitik, wie sie derzeit von der Stadtregierung mit Taxi- und Gastro-Bons betrieben wird“, kritisierte Wiederkehr.

Weitere Verlangen der Wiener NEOS: Eine Solaroffensive für Wien mit Photovoltaikanlagen auf allen städtischen Gebäuden; Abschaffen von „Versorgungsposten“ in der Politik und Senkung der Parteienförderung; Effizientere Hilfe im Kampf gegen häusliche Gewalt; Aufwertung der Kindergärten durch ein besseres Betreuungsverhältnis. Diesen „Fahrplan für Wien“ möchten die Wiener NEOS in den kommenden Wochen mittels Plakaten in der ganzen Stadt präsentieren und in allen Bezirken mit der Wiener Bevölkerung besprechen. Orte der Diskussion sollen Einkaufsstraßen oder Unternehmen sein, im Internet unter besser.neos.eu werde es ebenso Gelegenheit zur Mitsprache geben, kündigte Wiederkehr an.

Weitere Informationen: NEOS Wien, Telefon: 01/4000-81411. (Schluss) nic

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse