IVV ist stärkster Wohnmakler Österreichs!

Wien (OTS) - Laut dem neuesten Jahresranking des Immobilienmagazins (Ausgabe 6.20), dem Leitmedium der Immobilienbranche, konnte die IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH dieses Jahr einen herausragenden Erfolg erzielen. Erstmals erreichte das Unternehmen den ersten Platz in der Kategorie der stärksten Makler Österreichs im Bereich Wohnen, mit einem Honorarvolumen von über 4,7 Mio. Euro. Im Jahr 2019 hat die IVV eine Fläche von über 176.000 m² vermittelt, was fast doppelt so viel ist, wie der zweitplatzierte Makler.



Auch in der Kategorie der stärksten Mietwohnungsmakler Österreichs erreichte die IVV den ersten Platz und dies bereits zum dritten Mal in Folge. Auch hier wurde mit einer vermieteten Fläche von über 166.000 m² der Zweitplatzierte im Ranking um mehr als das doppelte übertroffen.



Sascha Haimovici, seit 2016 Geschäftsführer der IVV, ist über die abermalige Verbesserung der Position des Unternehmens begeistert: „Dieser große Erfolg und die erneute Steigerung im Vergleich zum Vorjahr zeigen, dass wir mit unserer Arbeitsweise und unserer Strategie Kunden wie auch Partner überzeugen können. Unser breites Dienstleistungsportfolio, das den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie abdeckt, unsere umfassende Kompetenz und unser ständiges Streben nach Innovation ermöglichen uns, Service auf höchstem Niveau zu garantieren und uns dabei laufend zu verbessern.“



Unter der Führung von Sascha Haimovici hat die IVV ihr Dienstleistungsportfolio erweitert und setzt in den letzten Jahren verstärkt auf innovative und digitale Lösungen und Tools. Als Tochter von SORAVIA prägt die IVV die Projekte von Anfang an entscheidend mit und ist bereits in der Konzeptionsphase an deren Entwicklung beteiligt, womit größtmögliche Attraktivität für künftige Eigentümer und Mieter garantiert werden kann. Dies ist mit Sicherheit einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren für die IVV.

