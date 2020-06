ORF-DialogForen: Zwei Gesprächsrunden bilden den Abschluss der Reihe „Corona und die Folgen“

Am 9. Juni um 17.00 und 18.00 Uhr live auf zukunft.ORF.at

Wien (OTS) - Anlässlich des Erscheinens des neuen ORF-Public-Value-Berichts 2019/2020 widmet sich der ORF in sechs ORF-DialogForen der Frage „Was lernen wir aus der Corona-Krise?“. Am Dienstag, dem 9. Juni 2020, stehen die letzten beiden Gesprächsrunden aus der Reihe „Corona und die Folgen“ zu den Themen „Europa“ und „Public Value“ an. Jede Debatte dauert 30 Minuten und wird via Live-Stream auf zukunft.ORF.at übertragen. Moderiert werden die ORF-DialogForen von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Anlass für die sechsteilige Gesprächsreihe ist die Präsentation des aktuellen Public-Value-Berichts des ORF: Dieser besteht heuer aus fünf Einzelheften, die sich unter dem Titel „So geht …“ auf zentrale Programmbereiche des ORF beziehen: Information, Bildung, Kultur, Österreich und Europa. Der Public-Value-Bericht ist auf zukunft.ORF.at downloadbar.

Alle Infos zu den ORF-DialogForen und deren Gäste:

Dienstag, 9. Juni 2020

17.00 Uhr: DialogForum: WAS WIR LERNEN – Corona und die Folgen

So geht EUROPA:

Katharina Rogenhofer, MA, Klimavolksbegehren

Philippe Narval, MSc., Europäisches Forum Alpbach

Dr. Christa Hofmann, ORF-„WELTjournal“

18.00 Uhr: DialogForum: WAS WIR LERNEN – Corona und die Folgen

So geht PUBLIC VALUE:

Mag. Martin Schenk-Mair, Armutskonferenz

Ina Zwerger, Ö1, Projekt „Reparatur der Zukunft“

Mag. Barbara Blaha, „Momentum“-Institut

Aufzeichnungen der DialogForen „Europa“ und „Public Value“ sind am 20. Juni um 9.00 Uhr in ORF III zu sehen. Die Aufzeichnungen der DialogForen „Kultur“ und „Österreich“ sind via ORFTVthek (6. Juni, 9.00 Uhr, ORF III) abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

