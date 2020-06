Marktamt: Flohmarkt und Antiquitätenmarkt öffnen ihre Pforten wieder

Ab 12. Juni wird der Antiquitätenmarkt am Hof, ab 13. Juni der Flohmarkt neben dem Naschmarkt wieder abgehalten

Wien (OTS) - Während Wiens Märkte mit ihrem frischen Gemüse und Obstangebot als zentrale Nahversorger die ganze Corona-Zeit geöffnet waren, durften aufgrund von Bestimmungen des Bundes Floh- und Antiquitätenmärkte nicht abgehalten werden. Mit den Lockerungen von Seiten des Bundes dürfen aber nun auch diese wieder ihre Pforten öffnen: Am Samstag, den 13. Juni öffnet der große Flohmarkt beim Naschmarkt, schon am Tag davor, am 12. Juni, der Antiquitätenmarkt am Hof. Es gibt jedoch etliche Änderungen aufgrund der aktuellen Situation: So werden der Flohmarkt und der Antiquitätenmarkt derzeit ausschließlich für gewerbliche Händler wieder geöffnet. „Das Wiener Marktamt hat sich die ganze Zeit über intensiv bemüht, einen sicheren Einkauf auf Wiens Märkten zu garantieren. Wir waren im Dauereinsatz, haben viele Maßnahmen zur Abstandhaltung gesetzt und freuen uns, dass nun auch wieder Floh- und Antiquitätenmarkt öffnen können. „Ich bedanke mich für das Verständnis bezüglich der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, nur gemeinsam können wir diese herausfordernden Zeiten gut meistern und den Betrieb aller unserer Märkte aufrecht erhalten“, betont Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.

Reduziertes Platzangebot aufgrund der Corona-Abstandsregeln

Unter normalen Voraussetzungen gibt es am Flohmarkt insgesamt 474 Verkaufsplätze, wobei 222 Marktplätze für den Altwarenhandel vorgesehen sind. Mit der Einhaltung von vorgeschriebenen Sicherheitsabständen zwischen den einzelnen Marktständen, aber natürlich auch für die Flohmarktkundschaft, werden zukünftig 198 Plätze auf dem kompletten Flohmarktareal für HändlerInnen zur Verfügung stehen. Da die Handelsplätze komplett neu verteilt werden, ist es nicht gewährleistet, dass die FlohmarktstandlerInnen an ihrem gewohnten Platz stehen werden. Um niemanden zu benachteiligen, findet nach Rücksprache mit der zuständigen Sparte der Wirtschaftskammer Wien eine wöchentliche Vergabe für Standplätze am jeweiligen Samstag statt. Montags und dienstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 17:30 Uhr können sich Altwarenhandelsbetriebe, welche normal am Flohmarkt ihre Antiquitäten anbieten, beim Marktamt am Naschmarkt in der Kettenbrückengasse eine Platzkarte für Samstag holen. Da die maximalen Auf- bzw. Abbauzeiten eingehalten werden müssen und eine Zufahrt zu allen Flohmarktplätzen mit dem Lieferwagen nicht möglich ist, wurde nach Rücksprache mit der Wirtschaftskammer Wien die Flohmarkt- Verkaufszeit auf 7 bis 13 Uhr festgelegt. Der Antiquitätenmarkt am Hof besteht ausschließlich aus 18 Antiquitätenhandelsbetrieben, Sicherheitsabstände zwischen den Marktständen wurden größtenteils verdreifacht.

