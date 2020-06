NEOS zu Familien-Härtefallfonds: Ministerium lässt Familien weiter im Stich

Michael Bernhard: „Ein Fotoshooting, bei dem die Ministerin Geld verteilt, bleibt weiterhin ihre einzige Reaktion auf die Hilfeschreie von betroffenen Familien.“ – NEOS stellen Antrag

Wien (OTS) - Trotz aller Kritik und der vielen Verbesserungsvorschläge von Opposition und Expert_innen, läuft die Hilfe für durch Corona in Not geratene Familien weiterhin chaotisch bis gar nicht. „Familien bekommen weiterhin keine Antworten, es werden weiterhin keine Bescheide ausgestellt oder Hilfen ausgezahlt. Weiterhin melden sich verzweifelte Familien bei uns, die schlicht und einfach nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, weil sie nicht einmal Antworten auf Nachfragen bekommen.“, so NEOS-Familiensprecher Michael Bernhard. „Das einzige, das die Ministerin nach der mehr als berechtigten Kritik am Familienhärtefonds gemacht hat, ist ein Fotoshooting, bei dem sie Geld verteilt und Kleinkinder für türkise Propaganda instrumentalisiert. Das ist eine untragbare Schikane gegenüber Familien, die oft gerade entscheiden müssen, ob sie ihre Miete bezahlen oder Essen kaufen.“

„Es besteht hier akuter Handlungsbedarf bei den Auszahlungen, bei den Informationen und bei der Kommunikation mit Familien. Wir fordern hier keine großen Würfe, sondern ein absolutes Mindestmaß, nämlich dass die Familienministerin einfach ihren Job macht“, fordert Bernhard. Der NEOS-Familiensprecher wird zusätzlich auch einen Antrag stellen, dass jeder und jede Betroffene umgehend Informationen über den Status des gestellten Antrags bekommt.

