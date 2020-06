Der große Natur-Spielplatz vor der Haustür

Urlaub am Bauernhof Österreich bietet nachhaltige Bauernhoferlebnisse und einsame Almhütten für viel Bewegungsspielraum

Salzburg (OTS) - Der Sommer 2020 wird den Trend nach „Echtem“ und „Ursprünglichem“ verstärken. Nachhaltige Erlebnisse in der Natur fernab von Menschenmassen, wirklich genießen statt nur Eindrücke sammeln – darum geht es bei Urlaub am Bauernhof Österreich seit jeher. Besonders die Kinder drängen raus in die Natur und möchten Abenteuer erleben. Diese müssen auf den über 2.200 österreichischen Urlaubsbauernhöfen nicht erst gesucht werden. Sie sind einfach da: Neben dem großen Hasengehege tummeln sich im Stall Kälber und Kühe neben den Ponys. Dem Bauern beim Ausmisten zu helfen, ist ebenso erlaubt, wie das Beerensammeln im hofeigenen Garten. Beim Traktorfahren leuchten Kinderaugen. Und wer findet die frischgelegten Frühstückseier im Hühnerstall?

Mitanpacken und ganz nebenbei abschalten, lautet die Devise für Groß und Klein. Während die kleinen Gäste die Felder und Wiesen vor dem Urlaubsbauernhof zu ihrem Natur-Spielplatz machen, wo man nach Herzenslust herumtoben kann, entspannen die Eltern in der Hängematte zwischen den Obstbäumen oder entdecken die Naturidylle rund um den Hof. In unmittelbarer Nähe laden Rad- und Wanderwege zum Aktivurlaub ein und oftmals lockt als Ziel eine urige Almhütte.

Urlaub in der Almhütte: Weitab vom Trubel in fantastischer Alleinlage ist man hier auf Du und Du mit der Natur, ringsum saftige Almwiesen, glasklare Bäche und ein paar grasende Kühe. Ursprünglicher geht’s nicht. Für die Ferien stehen urige Hütten für Romantiker ebenso bereit wie großzügige Selbstversorgerunterkünfte für die ganze Familie. Auf Wunsch gibt es einen Proviantkorb mit Leckereien aus der regionalen Hofküche mit selbstgemachten Heidelbeermarmeladen, Joghurt, Speck, Butter und Holzofenbrot. Nachhaltige Geschmackserlebnisse sind garantiert.

Überschaubar ist auch die Anzahl an Zimmern und Ferienwohnungen in den Urlaubsbauernhöfen selbst. Vom spezialisierten Kinderbauernhof bis zum Bio- und Vitalbauernhof mit Sauna und Heubadl bieten die herzlichen Gastgeber kleine, feine Quartiere zwischen dem Boden- und Neusiedlersee. Da freuen sich Familien, Individualisten, Preisbewusste, denn den Aufenthalt bei Urlaub am Bauernhof gibt´s zum fairen Preis. www.urlaubambauernhof.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Birgit Oberhollenzer-Praschberger

birgit @ oberhollenzer.at